Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu kapsamında bu akşam Pazar günü NRG Stadyumu'nda Curacao Milli Takımı ile oynanacak maç öncesinde "Die Mannschaft"ın ilk 11'ini açıkladı.

5. grupta ayrıca Ekvador ve Fildişi Sahili milli takımları da yer alıyor. Katılımcı takımlar arasında deneyim ve tarih açısından belirgin bir farkın olduğu bu grup, bir sonraki tura yükselme mücadelesini daha da heyecanlı hale getiriyor.

Almanya milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Manuel Neuer.

Defans: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun.

Orta saha: Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala.

Forvet: Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Buna karşılık, deneyimli Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Curacao milli takımının ilk on birini şu şekilde açıkladı:

Kaleci: Eloy Roem.

Defans: Sheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Fonville.

Orta saha: Tahit Chung, Levano Cominensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna.

Forvet: Jürgen Lokadia, Sontje Hansen.

Almanya, turnuva tarihinin en başarılı ve etkili takımlarından biri olarak 2026 Dünya Kupası finallerine katılıyor. Bu turnuva, Alman milli takımının Dünya Kupası'ndaki 21. ve üst üste 19. katılımı olacak, bu da on yıllardır dünya çapındaki en iyi takımlar arasında yer aldığını gösteriyor.

Almanya milli takımı, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında dört kez şampiyonluk kazandığı turnuvada zengin bir geçmişe sahiptir. Ayrıca, sekiz kez çeyrek finale yükselerek, turnuvanın ilerleyen aşamalarında en çok yer alan takımlardan biridir.

Almanya, önceki Dünya Kupası katılımlarında 112 maçta 68 galibiyet, 21 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Oyuncuları 232 gol atarken, kalesinde 130 gol gördü ve turnuva tarihinin en büyük takımlarından biri olduğunu kanıtladı.

Diğer yandan, Curaçao, ülkedeki futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası finallerine ilk kez katılıyor. "Mavi Dalga" lakabıyla tanınan milli takım, nüfus ve yüzölçümü açısından Dünya Kupası'na katılmayı başaran en küçük ülke oldu.

Curacao, Dick Advocaat'ın liderliğinde CONCACAF elemelerinde gösterdiği olağanüstü performansın ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Böylece, Amerika kıtasında Dünya Kupası finallerine katılmayı başaran ilk özerk olmayan bölge olarak spor tarihine adını yazdırdı.