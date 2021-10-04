Almanların yıldız adayından ilginç açıklama: Manchester City teklif yapsa reddederim

Avrupa futbolunun yükselen değerleri arasında yer alan 18 yaşındaki savunmacı, şimdilik Premier Lig’e gitmeyi düşünmüyor.

Borussia Mönchengladbach forması giyen Luca Netz, sergilediği performansla büyük kulüplerin yakın takibinde kalmayı sürdürüyor.

Henüz A takım seviyesinde 16 maça çıkan yetenekli sol bek, bu yaz 4 milyon euro karşılığında Hertha Berlin’de Gladbach’a transfer olmuştu.

Gladbach formasıyla bu sezon Bundesliga’da beş maça çıkan Netz, devlerin ilgisine yabancı değil. Manchester City, 2018’de Alman oyuncuyu kadrosuna katmak için bir girişimde bulunmuş. Ancak Netz bu teklifi geri çevirmiş.

Ne söyledi?

Bild’e konuşan Netz, Manchester City kapısını yine çalsa, yine olumsuz yanıt vereceğini ifade ediyor.

“Bu kadar genç yaşta Manchester City’ye gitmek delilik. Şu an bir teklif daha alsam, onu da reddederim.”

“Net bir planım var ve Premier Lig’e gitmek için daha çok erken.”

“Borussia’da süre alıp, tecrübe kazanmak ve gelişimimi sürdürmek benim için önemli. Bu durum birkaç yıl içinde değişebilir.”

Netz iki yıldır yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak sağlığını ve formunu geri kazanan genç sol bek, Gladbach’ta şu ana kadar etkileyici bir futbol sergiledi.

City’nin yanı sıra Alman futbolunun devi Bayern Münih’in de Netz’i yakından izlediği biliniyor. U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Almanya kadrosuna çağrılan Netz, bu yaş kategorisinde ilk kez milli formayı giyecek.

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