Konstantinos Tzolakis'in İngiltere'ye transferinin yalnızca pahalı bir anlaşma değil, aynı zamanda sıra dışı bir kaleciye yapılan bir yatırım olduğunu kanıtlaması uzun sürmedi. Yunanistan Milli Takımı'yla gösterdiği parlak performanstan Hull City forması altındaki kritik kurtarışlarına kadar, 23 yaşındaki kaleci kendisini güçlü biçimde kabul ettiriyor; etkileyici performanslarını sürdürmesi hâlinde değerinin 80 milyon avroya, hatta belki daha fazlasına yükselmesi bekleniyor.

Yunanistan Milli Takımı'nın son dönemdeki sonuçları, umut vadeden bir neslin kendini kabul ettirmeye başladığını teyit ediyor; ancak Tzolakis, üç direk arasındaki dikkat çekici seviyesi sayesinde takımın en öne çıkan yıldızlarından biri olmaya devam ediyor. Bunları İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Haziran 2024'teki ilk milli maçından bu yana kaleci, asli kalecilik için Odysseas Vlachodimos ile rekabet etti; ardından teknik direktör Ivan Jovanović, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maçta ona güvendi.

Tzolakis, Yunanistan'ın grubunun lideri olmasının ve grupta güçlü biçimde mücadele etmesinin en önemli nedenlerinden biriydi; dört maçta kalesinde yalnızca üç gol gördü ve Almanya karşısında iki kez kalesini gole kapattı. Ayrıca 15 şutu kurtardı; bunların sekizi ceza sahası içinden gelen denemelerdi ve ileri istatistiklere göre beklenen golde 1,38 gol önlenmesine katkı sağladı.

Kaleci özellikle Almanya karşısında öne çıktı; beş topu kurtardı, ancak başarıyı takımına mal etmeyi tercih ederek şunları söyledi: "Bu kolektif bir çabaydı. Hepimiz uzun süre savunma yaptık ve ilk yarıda ikinci yarıda olduğu kadar büyük bir tehdit oluşturmadılar."

Tzolakis'in milli takımla gösterdiği parlak performans tesadüf eseri değildi; bu, Olympiakos ile birlikte sergilediği üstün seviyelerin bir devamıydı. Bu takımla dört Yunanistan Ligi şampiyonluğu, iki yerel kupa ve bir Süper Kupa kazandı; buna ek olarak 2024 yılında UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Fiorentina karşısındaki finalde, dördü de ceza sahası içinden gelen dört şutu kurtararak ve beklenen golde 1,09 gol önleyerek takımının şampiyonluğunda belirleyici bir rol oynadı. En dikkat çekici müdahalesi 69. dakikada Emmanuel Kouamé'nin şutuna karşı yaptığı kurtarıştı; topu kalesinin üst köşesinden uzaklaştırarak, şampiyonluk belirlenmeden önce golsüz beraberliği korudu.

Hull City'nin yatırımı meyvesini veriyor

Tzolakis geçtiğimiz yaz Hull City'ye 23 milyon avro karşılığında transfer oldu; bu anlaşma onu Kostoulas'ın ardından Olympiakos'tan ayrılan en pahalı ikinci oyuncu yaptı.

İngiliz kulübü, Premier Lig'de rekabet etmesine yardımcı olacak güvenilir bir kaleci arıyordu ve genç yaşına rağmen baskıyla başa çıkma tecrübesine sahip olan Yunan kalecide aradığını buldu.

Teknik direktör Sergej Jakirović, Tzolakis'in kulübün hedeflediği üç kaleci arasında en genci olduğunu, ancak Olympiakos ile edindiği tecrübede somutlaşan önemli bir avantaja sahip olduğunu açıkladı; orada büyük baskılara alışmıştı ve bu durum, yeni tecrübesini psikolojik açıdan daha az yorucu hâle getirebilirdi.

Rakamları güçlü bir başlangıcı ortaya koyuyor; 17 şutu kurtardı, bunların 13'ü ceza sahası içinden geldi, altı başarılı uzaklaştırma yaptı ve rapordaki istatistiklere göre üç maçta kalesini gole kapattı.

Net bir hedef ve yükselmeye aday bir değer

Tzolakis, Yunanistan Ligi'nden Premier Lig'e geçişin, ritmin, hızın ve rekabet seviyesinin farklı olması nedeniyle sürekli bir gelişim gerektirdiğinin farkında.

Tzolakis "BBC" ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Yunanistan Ligi'nden dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e geçtiğinizde her şey farklılaşıyor. Önce kendiniz için savaşmanız, sonra becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor."

Takımın Premier Lig'de kalmasına yardımcı olmak için yedi ya da sekiz maçta kalesini gole kapatmanın bir hedef olarak ortaya konduğunu ekledi. St James' Park'ta Newcastle karşısında oynanan son maçta Tzolakis, Yoane Wissa'nın kullandığı penaltıyı kurtardı; ancak takımını bu sezonki ilk yenilgisinden kurtaramadı.

Buna rağmen gösterdiği seviyeler, Jakirović'in piyasa değerinin büyük ölçüde yükselmesini öngörmesine yol açtı; bu değerin 60, 70 ve hatta 80 milyona ulaşabileceğini söyledi. Milli takımdaki parlak performansı ile Hull City'deki istikrarı arasında Tzolakis, Yunanistan'da umut vadeden bir kaleciden Avrupa futbolunda takip edilmeye değer bir isme dönüştükten sonra, yükselişini sürdürmeye aday görünüyor.