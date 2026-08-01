Ulusal federasyonlar, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarını özel sektör yatırımcılarına açma projesinden geri adım atmasına rağmen, kendisine yönelik baskılarını sürdürdü.

Fransız "RMC" ağının haberine göre, hem Almanya Futbol Federasyonu (DFB) hem de İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Infantino'ya karşı sert tutumlar sergiledi. Birincisi FIFA Başkanı'nın "sorumsuz bir şekilde davrandığını" değerlendirirken, ikincisi FIFA'nın yönetişimine ilişkin "derinlemesine ve kapsamlı bir gözden geçirme" çağrısında bulundu.

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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, projenin yönetiliş biçimini eleştirerek, projenin nasıl hazırlandığına dair "tam bir soruşturma" talep etti ve dünya futbolunu yöneten kurumun içinde "köklü bir kültürel değişim" istedi.

Neuendorf, Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gianni Infantino tek taraflı, şeffaflıktan uzak ve sonuçta futbolun çıkarlarına karşı sorumsuz bir şekilde davrandı."

Neuendorf sözlerini şöyle sürdürdü: "UEFA ve diğer konfederasyonlarla birlikte, FIFA içinde köklü bir biçimde farklı bir kültürün hâkim olmasını sağlamalıyız. Kararların tartışıldığı ve liderlik organlarındaki üyeler tarafından yeniden alındığı bir kültür."

İngiltere Futbol Federasyonu ise, "dünya futbolunun şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlamak için FIFA'nın liderliği ve yönetişimi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bir gözden geçirme yapmanın zamanının geldiğini" vurguladı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ise projeyi "endişe verici" olarak nitelendirmişti. Fransa, 2038 ya da 2042 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

İngiltere Federasyonu ayrıca, "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden, FIFA Başkanı'nın projesine karşı UEFA'nın tutumuna tam destek verdiğini teyit etti.