Türk basınında yer alan haberler, Trabzonspor kulübü yönetiminin, hayatını kaybeden teknik direktör Fatih Tekke'nin yerine yeni bir teknik adam arayışında kritik bir aşamaya girdiğini doğruladı.

Türk kulübüne yakın kaynaklar, Alman teknik direktör Thomas Reis'e önümüzdeki dönemde teknik sorumluluğu üstlenmesi için sunulan teklifin detaylarını açıkladı.

Fatih Tekke'nin ayrılığının açıklanmasının ardından Trabzonspor yönetimi vakit kaybetmedi ve Süper Lig'de Samsunspor ile elde ettiği dikkat çekici başarının ardından Türk sahalarında büyük bir üne sahip olan teknik direktör Reis ile yoğun temaslarına başladı.

Türk "61saat" sitesine göre, kulüp yönetimi hâlihazırda Bulgaristan devi Ludogorets'i çalıştıran Alman teknik direktörle ilk toplantısını gerçekleştirdi ve önümüzdeki dönem için net bir plan sundu.

Türk siteye göre sızan detaylar, sunulan planın, ilk deneme aşaması olarak mevcut sezonun sonuna kadar uzanan bir ön sözleşmenin imzalanmasına dayandığını ortaya koyuyor.

Kaynaklar, Trabzon yönetiminin bu adımı geçici bir çözüm olarak görmediğini, aksine takımın elde edeceği sonuçlara ve sezon sonundaki performansına bağlı olarak devreye girecek, Alman teknik direktörle uzun vadeli bir projenin önünü açtığını belirtti.

Reis'in Bulgaristan'da sunduğu ürkütücü rakam

Trabzonspor'un Reis'e olan ilgisi, deneyimli teknik direktörün sunduğu istisnai rakamlardan kaynaklanıyor.

12 Temmuz 2026'da Ludogorets ile imza attığından bu yana takımı 11 maçta çalıştıran teknik adam, maç başına 2.18 puanlık müthiş bir ortalama yakaladı; bu rakam onun hızlı taktiksel imzasını yansıtıyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Reis, kariyerine Bochum ve Wolfsburg'da 19 yaş altı takımlarla altyapıda başlayan zengin bir teknik direktörlük geçmişine sahip; ardından Bochum ve Schalke 04'te A takımın başına geçti, sonrasında Samsunspor ile ilk Türk deneyiminde dikkat çekici bir başarı elde etti ve ardından Bulgaristan'a geçti.