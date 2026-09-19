Trabzonspor, o ana kadar yenilgisiz lider durumda bulunan Galatasaray İstanbul’u 4-0’lık (3-0) net bir skorla mağlup etti. Salah hat-trick yaparken, Noah Saviolo’nun attığı dördüncü gole de Mısırlı oyuncu asist yaptı.

Salah, takımını daha dördüncü dakikada öne geçirdi. Saviolo’ya 2-0’ı hazırladıktan sonra (39), üçüncü golü de devre arasından kısa süre önce yine kendisi attı (44). 80. dakikada attığı 4-0’lık golle son sözü söyledi.

Reis için bu üç puan "mükemmel bir başlangıç" oldu; zira VfL Bochum ve FC Schalke 04’ün eski teknik direktörü, Trabzonspor’un yeni hocası olarak ancak geçen çarşamba günü tanıtılmıştı.

"Hafta içinde sadece iki yoğun antrenman yapabildik. Takımın, ani geçiş oyunu ve agresif pres içeren maç planımı bu kadar hatasız uygulamış olması beni gururlandırıyor. Bu, çocukların son günlerdeki sıkı çalışmasının hak edilmiş karşılığı", diyen 52 yaşındaki teknik adam, takımının performansını övgüyle anlattı.

Reis, üç gol atan Salah için ise, "Onun kalitesinde bir oyuncuya sahip olmak bir ayrıcalık. Ama bugün savunmada da hücumda da alanları kusursuz kapatan tüm takımdı" ifadelerini kullandı.

Mısırlı süper yıldız ise bunun Trabzonspor için önemli bir galibiyet olduğunu söyledi. "Kolay haftalar geçirmedik. Yeni teknik direktör bize kısa sürede çok büyük bir taktiksel güven verdi. Galatasaray’ın top kayıplarından sonra geri koşularda kırılgan olduğunu biliyorduk; bu alanları acımasızca değerlendirdik. Bu galibiyet, önümüzdeki haftalar için ölçü olmalı."

Süper Lig’de puan durumu nasıl?

Galatasaray cephesinde Leroy Sane ilk 11’de yer aldı, ancak hiçbir şekilde etkili olamadı. Eski milli takım arkadaşı Ilkay Gündogan ise hiç süre almadı ve 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

Türkiye Süper Lig puan tablosunda Trabzonspor, aldığı üç puan sayesinde şimdilik beşinci sıraya yükseldi, ancak pazar günkü maçların ardından bu konumdan gerileyebilir.

Galatasaray ise bu sezon devam eden yarışmada ilk kez puan kaybetti. Buna rağmen Okan Buruk’un ekibi, puan tablosunun zirvesinde şehir rakibi Beşiktaş’ın hâlâ bir puan önünde bulunuyor.