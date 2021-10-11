Alman teknik adamdan yıllar sonra itiraf: Bana güldükleri için Türkçe konuşamadım

Alman teknik adam, Stefan Kuntz’un yeni görevini değerlendirirken 'Türkiye'deki unutamayacağı' anısından da bahsetti.

Eski Türkiye Teknik Direktörü Sepp Piontek, 'Türkçe' konuştuğu zaman Recep Çetin'in kendisine güldüğünü anlattı.

Sepp Piontek, 1990 yılında Türkiye'nin başına geçerek millî takımı üç sene çalıştırdı. Şimdi ise millî takım bir başka Alman teknik adama emanet.

Piontek, Türk futbolun son 30 yıldaki dönüşümünü değerlendirirken vatandaşı Stefan Kuntz ile ilgili de konuştu.

Sepp Piontek ne söyledi?

Skorer'den İrfan Kurtulmuş'a konuşan Sepp Piontek, millîlerin Norveç’le 1-1 berabere kaldığı maçta yetersiz olduğunu söyledi:

"Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılma yolunda çok kritik bir müsabakaydı. Türkiye’nin mutlaka kazanması gerekiyordu ancak bana göre hücumda eksik kaldık. Ele geçirilen önemli fırsatları son vuruşlardaki hatalar yüzünden gole çeviremedik. Böylesine kritik maçlarda özellikle forvetlerin daha dikkatli ve becerili olması lazım."

"Benim görev yaptığım yıllarda Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve Tanju Çolak gibi çok önemli hücum oyuncularına sahiptik. Ayrıca Oğuz Çetin gibi çok önemli bir orta saha oyuncumuz vardı. Oğuz oyunun lideriydi. Son derece kaliteli bir oyuncuydu. Onun verdiği klas paslarla hücum oyuncuları pozisyonlara girer ve goller atardı. Ben bugünkü Türkiye’ye baktığım zaman Aykut, Rıdvan, Tanju ve Oğuz gibi oyuncuları göremiyorum. Benim dönemimde ayrıca liberomuz Gökhan Keskin ve sağ bekimiz Recep Çetin de çok başarılıydı."

"Açıkçası Kuntz’un aklında oyunla ilgili neler var henüz bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde teknik ve taktik anlamda gerekli çalışmaları yapacaktır. Daha güçlü ve Türk halkına mutluluk veren bir takım oluşturması lazım. Zamanla bunu başarabilir. Çünkü Almanya Ümit Milli Takımı’nda kendini kanıtladı. Kendisi özellikle genç oyuncuların gelişimi konusunda önemli bir deneyimi sahip."

"Milli takım tüm ulusun takımıdır. Elinizdeki futbolculara göre, bazen ofansif, bazen savunma ağırlıklı en iyi olan futbolculardan kadronun temel taşları oluşturulur. Tecrübeli isimlere genç yetenekleri monte edersiniz. Ve ulusal takımda istikrarı ancak böyle yakalamaya başlarsınız."

"Recep Çetin bana gülerdi"

Türkçe konuştuğu zaman Recep Çetin'in kendisine güldüğünü söyleyen Alman çalıştırıcı, bu hikâyeden Türkiye'de görev yaptığı dönem unutamadığı bir anısı olarak bahsetti:

"Bizim için öğrenmesi zor olan Türk dilini konuştuğumda Recep kendini tutamaz ve gülerdi.

Bu yüzden Almanca lisanına dönmek zorunda kalırdım. Türkiye’deki unutamayacağım anılardan biri de budur."

Daha fazlası