Alman Milli Takımı'nı kurtarma görevinde Klopp'a büyük destek

Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer, Almanya Milli Takımı'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından, Jürgen Klopp'un takımı yeniden doğru rotaya oturtabilecek isim olduğuna dair tam bir inanç içinde olduğunu ifade etti.

Alman Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki cuma günü, Paraguay Milli Takımı karşısında son 32 turundan elenmesinin ardından istifasını sunan Julian Nagelsmann'ın yerine, eski Liverpool teknik direktörünü milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıklaması bekleniyor.

Klopp'un Borussia Dortmund dönemindeki Bayern Münih ile yaşadığı çekişmeli maçlara ve Bavyera ekibinin önüne geçerek üst üste iki kez Almanya Ligi şampiyonluğu (2011 ve 2012) kazanmasına rağmen, Hainer vatandaşının yeteneklerine olan büyük güvenini dile getirdi.

Hainer, bugün çarşamba günü gazetecilere yaptığı ve "Sky Sport" ağının aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunun çok iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Milli takımın son üç Dünya Kupası'ndaki sonuçlarına baktığımızda, güçlü bir moral desteğine ve tamamen yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu görüyoruz."

Bayern Münih Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçkin bir oyuncu neslimiz var ve Jürgen Klopp bu aşamada doğru adam. Kendisi Mainz, Dortmund ve Liverpool ile tüm teknik direktörlük duraklarında büyük başarılara imza attı."

Hainer, Klopp'un (59 yaşında) taraftarlar ve oyuncularla güçlü bir ilişki kurma becerisini övgüyle andı ve şöyle konuştu: "O her zaman herkesi peşinden sürüklemeyi başarır ve aynı şeyi milli takımda da yapacağından eminim."

Bayern Münih Başkanı, Klopp'u "farklı seviyelerdeki insanlarla ilişki kurmada olağanüstü bir teknik direktör" olarak tanımladı ve onun başkalarını fikirlerine ikna etme, takıma coşku aşılama ve kapasitelerinin yüzde 100'ünden fazlasını ortaya koymaları için oyunculardan en iyisini çıkarma yeteneğine dikkat çekti.

Klopp'un, Mayıs 2024'te Liverpool'dan ayrılmasının ardından Red Bull grubunun küresel futbol departmanı başkanlığı görevini üstlendiği ve teknik direktörlükten bir süre ara vermek istediği hatırlatılırken, Alman Futbol Federasyonu ile 2030 Dünya Kupası finallerine kadar uzanacak bir sözleşme imzalaması bekleniyor.