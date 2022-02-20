Alman menajer Ralf Rangnick'ten itiraf: "Manchester United-Leeds karşılaşması derbi miydi?"

Ralf Rangnick, Manchester United ve Leeds'in "Premier Lig'deki en büyük rekabetlerden birine sahip olduğunu" "bir hafta öncesine kadar bilmediğini" kabul etti.

United, Pazar günü bu sezonun ilk dört yarışında büyük etkisi olabilecek bir derbi karşılaşması için Elland Road'a gidecek.

Kırmızı Şeytanlar, yıllar boyunca Leeds ile birçok unutulmaz anlar yaşadı ve kulübün hayran kitleleri arasındaki saha dışı sürtüşme her zaman fikstüre ekstra renk kattı. Ancak Rangnick bunun öneminin daha yeni farkına varmış görünüyor.

Ne söylendi?

Geçici patron, ilk United vs Leeds deneyimine hazır olup olmadığı sorulduğunda, resmi kulüp web sitesine şunları söyledi:

“Evet, hazırlandım, ancak hazır olmam o kadar önemli değil, oyuncuların hazır olması daha önemli.

"Eminim öyledir. Takım olarak üst düzey bir deneyime sahibiz ve taraftarların bizi bu kadar sevmediği bir takıma karşı oynayacağız.

"Bir hafta öncesine kadar bunun Premier Lig'deki en büyük rekabetlerden biri olduğunu bilmiyordum, Liverpool veya Manchester City olmasını tercih ederdim ama bu önemli değil.

"Her iki takım için de önemli bir maç. Leeds'in küme düşme savaşında puanlara, bizim de dördüncülük yarışında puanlara ihtiyacımız var."

Rangnick'ten rotasyon

United, Brighton karşısında evinde 2-0 kazandıkları galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Leeds ile mücadele edecek.

Rangnick'in ekibi, Watford'un Old Trafford'a gelmesinden üç gün önce, Çarşamba günü son 16. turunda Atletico Madrid ile oynuyor. Alman menajer, maçlar arasındaki kısa süreyle başa çıkmak için rotasyona gidebilir.

Takımı değiştirip değiştiremeyeceği sorulduğunda "Muhtemelen evet" dedi. Salı ile Pazar arasında beş gün vardı. Leeds maçı için bazı oyuncuları dinlendirmeye gerek olacağını düşünmüyorum. Ancak sonraki haftalar için değerlendirebilirim.

Yapacağımız şey, Leeds'teki maçı kazanmak için mümkün olan en iyi takımı çıkarmak. Ardından Çarşamba günü Atletico'ya karşı oynayacağımız maç için de aynısını yapacağız."

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