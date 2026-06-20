Alman medyası yeterince gördü ve Ismael Saibari hakkında hep aynı sonuca varıyor

Ismael Saibari’nin Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansları Almanya’da da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Alman basını, Bayern Münih’in Faslı milli oyuncunun transferini şimdiden sabırsızlıkla beklediğini belirtiyor.

BILD gazetesi, “Bayern Münih bile bunu kutluyor!” başlığıyla haberine başlıyor. “Gelecek sezon Münih ekibine katılacak olan Ismael Saibari (25), Dünya Kupası C Grubu’nda Fas’ın İskoçya’yı 1-0 yendiği maçta gerçekten muhteşem bir gol attı. Bundesliga bu forveti sabırsızlıkla bekliyor!”

PSV gözlemcisi Rik Elfrink, bu hafta başında Eindhovens Dagblad gazetesi adına Saibari’nin transferinin son aşamaya geldiğini bildirmişti. Alman basınına göre, hücumcu orta saha oyuncusu önümüzdeki Salı günü ABD’de sağlık kontrolünden geçecek. Bu sürecin herhangi bir sorun çıkarmaması bekleniyor.

Bayern Münih, 55 milyon avroya kadar çıkabilecek bir transfer ücreti ödeyecek. BILD’e göre Saibari bu paraya fazlasıyla değer. “Münih’te, süper yıldızla ilgili anlaşmanın neredeyse tamamlanmış olmasından büyük memnuniyet duyuluyor. Dünya Kupası’nda yaptığı her hareket, onun değerini daha da artırıyor! Ne gol ama!”

Kicker dergisi de Saibari’nin “Dünya Kupası’nın simgelerinden biri” haline geldiğini belirtiyor. “Saibari, Brezilya’ya karşı gol attı ve şimdi de İskoçya karşısında, oyuna girdikten sadece 71 saniye sonra 115 km/s hızla bir gol daha kaydetti. Ayrıca, üst direğe çarpan bir şut da dahil olmak üzere, takımı için sayısız tehlikeli hücum hareketinde rol aldı.”

Alman Spox da, Saibari’nin Eredivisie’de Yılın Futbolcusu seçilmesinin ardından Bundesliga’da da büyük başarılar bekliyor, ancak Faslı oyuncu kendisi ayakları yere basıyor. “Dünya Kupası’nın keşiflerinden biri miyim? Bilmiyorum. Bunu değerlendirmek seyircilere ve gazetecilere kalmış.”

Ancak şu anda Fas ile Dünya Kupası’nda sergilediği performanstan son derece gurur duyuyor. “Ülkenizle Dünya Kupası’nda oynamak çocukluk hayalidir ve bu hayal gerçek oldu. Hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda çalışacağız, ancak her maçı tek tek ele alıyoruz. Bence çok ileri gidebiliriz,” diye sözlerini tamamlıyor Saibari.