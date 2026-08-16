Alman medyası, Ismael Saibari’nin Bayern’deki ilk maçı hakkında topluca aynı şeyi söylüyor

Alman medyası, Ismael Saibari'nin Bayern Münih formasıyla yaptığı ilk maçtan övgüyle söz ediyor. Orta saha oyuncusu, cumartesi öğleden sonra RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında 25 dakika süre aldı (3-1 galibiyet).

Saibari, transfer döneminin çok başında PSV'den Bayern Münih'e transfer olmuştu. Der Rekordmeister, Faslı milli oyuncu için 50 milyon euro ödedi.

Dünya Kupası'nda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle takıma daha sonra katıldı. Cumartesi günü kulüp adına resmi olmayan ilk maçına çıktı. Hemen bir asistle katkı verdi.

Ancak Saibari, Ezechiel Banzuzi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart da gördü. Buna rağmen Alman medyası toplu şekilde eski PSV'li oyuncu için rüya gibi bir ilk maç yorumu yaptı.

BILD şu başlığı attı: “Allianz Arena'da rüya gibi bir ilk maç: Süper Saibari, Jamal Musiala'ya asist yaptı.” Spox da oldukça başarılı bir ilk maçtan söz etti. “Faslı oyuncu önce Banzuzi'ye yaptığı oldukça sert müdahaleyle olumsuz şekilde dikkat çekti, ancak kısa süre sonra da başarılı bir dribblingin ardından Musiala'ya Münih ekibinin üçüncü golünü hazırlayarak futbol tekniğiyle öne çıktı.”

Yerel gazete Süddeutsche de Saibari'nin iyi bir ilk izlenim bıraktığını yazdı. “Ceza sahasına doğru çok iyi driplingle geldi ve doğrudan ilk asistini yaptı. Gerçekten savunmacıların arasından dans ederek geçti.”

Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde Musiala, sıcak hava nedeniyle rahatsızlanarak yere yığıldı. Bunu gören Saibari, takım arkadaşına doğru koştu ve yere düşmeden onu tuttu. Bu hareket sosyal medyada olumlu tepkiler aldı.