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Alman medyası, Hollanda Milli Takımı'nın 5-0'lık ağır yenilgisini mercek altına aldı. Sportschau da milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un Derry Scherhant ve Brajan Gruda'ya nasıl alan açtığını taktik analizle anlattı.

Scherhant ve Gruda, Sırbistan maçında olduğu gibi kanatlarda görev yaptı. Yayın kuruluşu, "Dünya Kupası'nda örneğin Wirtz'in yaptığından farklı olarak gerçekten kanat oyuncusu gibi oynadılar" diye yazdı.

Alman beklerin önemli bir görevi vardı. Philipp Treu içeri kat etti; diğer kanatta Nathaniel Brown da aynısını yaptı. "Böylece rakip oyuncuları peşlerinden sürükleyip kanatlarda bire bir mücadeleler için alan açıyorlar."

Scherhant ve Gruda kanatlarda oynayınca Florian Wirtz merkezde görev alabildi. Yayın kuruluşu, Liverpool'un orta saha oyuncusunu rakip topa sahipken de çok çalışan "özgür bir sanatçı" olarak görüyor.

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İlk yarıda Tijjani Reijnders, Hollanda'nın kontrataklarında hâlâ fazla boş alan buluyordu. Bu nedenle Klopp, devre arasında stoperlerinden gerektiğinde öne çıkarak Reijnders'in bu alanı kullanmasını engellemelerini istedi.

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Scherhant, 41. dakikada Almanya'yı öne geçirmişti. Klopp'un takımı ikinci yarıda Wirtz'in iki ve Gruda'nın bir golüyle farkı 5-0'a çıkardı.

Klopp, basın toplantısında "Merkez kapalıysa bire bir pozisyon bulabileceğiniz tek yer kanattır" diye açıkladı.

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"O ikisi (Scherhant ve Gruda, ed.) de futbol oynamayı biliyor, aman Tanrım. Ne kadar çok çalıştıkları gerçekten inanılmaz."

Klopp sözlerini, "Scherhant muhtemelen böylesine iyi bir milli maç çıkarabileceğini düşünmemişti" diyerek tamamladı.