Alman kulübü, eski Feyenoordlu için devreye girdi ve milyonlarca euroluk teklifi değerlendiriyor

Borussia Mönchengladbach'ın listesinde Brian Priske var; Danimarka'dan Tipsbladetmuhabiri Farzam Abolhosseini bunu bildirdi. Eski Feyenoord teknik direktörü şu anda Sparta Prag'da görev yapıyor ve görevden alınan teknik adamın yerine geçmesi gerekiyor.

Mönchengladbach, Danimarkalı çalıştırıcıyı kulübün yeni teknik direktörü yapmak istiyor. Alman ekibi, Çek 1. Liga'da dokuzuncu sırada yer alan Sparta Prag'dan Priske'yi koparmak için önümüzdeki günlerde milyonluk bir teklif yapmayı değerlendiriyor.

Borussia Mönchengladbach'ta alarm zilleri çalıyor. Takım son derece kötü bir form grafiği içinde ve bu durum puan tablosuna da yansımış durumda. Ekip, Hamburger SV ile birlikte son sırada bulunuyor. İki kulüp de henüz puan alamadı. Die Fohlen, RB Leipzig'e (3-0), SV Elversberg'e (3-4) ve Freiburg'a (5-0) çoktan kaybetti.

Bu da yönetim için teknik direktör Eugen Polanski'yi görevden almak adına yeterli bir gerekçe oldu. Mönchengladbach artık rotasını, takımıyla birlikte sezona pek de iyi başlayamayan Priske'ye çevirmiş durumda. Sparta Prag, sekiz maçta sadece on iki puan topladı. Dört kez kazandı, dört kez de kaybetti.

Priske, özgeçmişine yeni bir kulüp ekleyebilir. Daha önce Midtjylland ve Royal Antwerp'te görev yapan teknik adam, şu anda Sparta Prag'daki ikinci dönemini geçiriyor. 2024/25 sezonunda ise Feyenoord ile sözleşmesi vardı ve burada erken dönemde görevden alındı.

Rotterdam'daki döneminin mutlak zirvesi, Feyenoord ile geçirdiği Şampiyonlar Ligi serüveni oldu. Takımı bu süreçte Bayern Münih'i 3-0 mağlup etti ve AC Milan'ı iki maç sonunda 2-1'lik skorla eledi.