Juventus forveti Nick Woltemade, Stade Rennais karşısında alınan 2-2’lik Avrupa Ligi beraberliğinde önce asist yapıp ardından penaltıdan gol atarak takımının beraberliği kurtarmasında kilit rol oynadı. Alman golcü, zorlu bir haftanın ardından takım arkadaşlarına pozitif enerjilerini koruma çağrısında bulundu.

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Woltemade, Allianz Stadyumu'nda Juventus'un geri dönüşüne öncülük etti

Alman forvet Nick Woltemade, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stade Rennais karşısında Juventus'a 2-2'lik beraberliği getiren etkileyici bir bireysel performans sergiledi. Woltemade, Juventus'un beşinci dakikadaki ilk golünde Zeki Celik'e asist yaptı, ardından 66. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

Bu sonuçla Juventus, Avrupa'dan rakiplerine karşı aldığı önceki sonuçların ardından lig aşamasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maç boyunca rakip savunma için sürekli tehdit oluşturan Woltemade, ikinci yarının son bölümünde iki kafa vuruşuyla galibiyet golüne de yaklaştı.

Forvetten pozitif enerji ve inancı sürdürme çağrısı

Maçın ardından konuşan Woltemade, ligde son dönemde yaşanan olumsuzlukları geride bırakmanın ve Avrupa'da karakter göstermenin önemini vurguladı. “İnanmaya ve mücadele etmeye devam etmeliydik” sözlerini Sky'a yaptığı açıklamada kullandı.

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“Lazio maçını geride bırakıp pozitif enerji bulmamız gerekiyordu, özellikle de bu akşam.”

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Alman forvet, “Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz... Bu enerjiyle işler iyi gidecek” diye ekledi.

Koopmeiners ve Spalletti, takımın tepkisini övdü

Orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners, takımın ikinci yarıdaki üstün oyununu överek Juventus'un üç puanı da hak ettiğini savundu. “İkinci yarıda verdiğimiz tepki önemliydi... İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi Koopmeiners.

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Teknik direktör Luciano Spalletti de geriye düştükten sonra pes etmeyen Woltemade ve takım arkadaşlarını övdü.

Spalletti, “O anlar bizi yıkabilirdi ama oyuncular oynamaya, kararlar almaya ve bir çözüm bulmak için çalışmaya devam etti” dedi.

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Juventus'un odağında Avrupa'da ilerlemek var

Woltemade'nin Juventus hücumunun merkezinde görev yaptığı Torino ekibi, Avrupa Ligi puan tablosunda avantajlı konumunu koruyor.

Spalletti'nin takımı, gruptaki bir sonraki maçında AZ Alkmaar'la karşılaşırken Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyecek.

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Juventus, kasım ayında Hollanda'ya gitmeden önce yeniden lig maçlarına odaklanacak.