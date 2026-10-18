Alman basını, Bayern Münih'in RB Leipzig'i 6-1 yendiği maçın ardından Ismael Saibari'nin cumartesi akşamı silik bir performans sergilediği görüşünde.

Saibari, cumartesi akşamı maça ilk 11'de başladı. Jamal Musiala sakatlık yaşarken, büyük yetenek olarak görülen Lennart Karl yedek kulübesinde kaldı.

Bayern Münih, kendi sahası Allianz Arena'da maça fırtına gibi başladı. Alman ekibi, Luis Díaz, Michael Olise ve Aleksandar Pavlovic'in golleriyle yarım saat içinde 3-0 öne geçti.

Rekor şampiyon, ikinci yarıda farkı daha da açtı. Díaz iki gol daha atarken Harry Kane de skora katkıda bulundu. Konuk ekip, duraklama dakikalarında teselli golünü buldu.

Ancak Saibari, gol yağmurunda fileleri havalandıramadı ve Bayern Münih'in gollerinde asist de yapmadı. Eski PSV'li oyuncu iki net gol fırsatı yakalasa da ikisinde de kaleci Maarten Vandevoordt'a takıldı.

Yerel TZ de Saibari'den pek etkilenmedi. Gazete, Alman değerlendirme sisteminde "vasat" anlamına gelen 4 notunu verdi.

"Çok hareketliydi; Olise ve Díaz da Augsburg maçına kıyasla onu daha fazla topla buluşturmaya çalıştı. Ancak hâlâ isabetli hamleler yapmakta zorlandı. Takım arkadaşları iyice hızlandığında Saibari gölgede kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Alman FOCUS da son değerlendirmeye katıldı ve performansına 3 (makul) notunu verdi: "10 numara pozisyonunda kendisine yine güvenildi. Hücumda etkili olmaya çalıştı ancak takım arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında sönük kaldı. İlk 11'deki yerini ancak sınırlı ölçüde değerlendirebildi."