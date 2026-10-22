Ismael Saibari, Bayern Münih ile Arsenal arasında çarşamba akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında (2-2) fazla etkili olamadı. Alman basını, performansını eleştirdi.

Saibari, çarşamba akşamı teknik direktör Vincent Kompany tarafından Bayern Münih'in ilk 11'inde sahaya sürüldü. Forvet Harry Kane'in hemen arkasında görevlendirildi.

Allianz Arena'da Arsenal, Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti. Çok geçmeden Alphonso Davies, Harry Kane'in harika pasının ardından Bayern Münih'e beraberliği getirdi.

Bayern Münih ikinci yarıda öne de geçti. Kane, penaltı vuruşunda topu hatasız bir şekilde üst köşeye gönderdi. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı: Declan Rice, bitime on dakika kala skoru 2-2 yaptı.

Bayern Münih formasıyla 68 dakika sahada kalan Saibari'nin yerine Luis Díaz oyuna girdi. Alman basını, maçın ardından eski PSV oyuncusuna yönelik sert eleştirilerde bulundu.

FOCUS, hücumcu orta saha oyuncusu hakkında oldukça ağır bir değerlendirme yaptı: "Saibari tehlike yaratamadı ve Arsenal orta sahasının yüksek temposuna ayak uyduramadı. Bir pozisyonda topu kalenin çok üzerinden gönderdi. Daha sonra iyi gelişen bir atağın ardından yalnızca yan ağları buldu; üstelik ofsayttaydı. İkna edici bir performans değildi." FOCUS, Saibari'ye 4 notunu verdi.

T-online da eleştireldi: "Çok talihsiz bir maç çıkardı. Oyun görüşünü koruduğu iyi anları vardı ancak genel olarak ikna edici değildi." Bu yayın da ona 4 notunu verdi.

Yerel Süddeutsche Zeitung ise Saibari'nin "uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu" belirtti. Gazete, Fas millî takım oyuncusuna not vermedi.

Bu arada Alman not sisteminde 4, sınırda bir geçer not olsa da futbol bağlamında genellikle vasat veya yetersiz olarak görülür. Bir övgü değildir. Basın, 4 notunu sıklıkla "hayal kırıklığı yarattı" veya "fazla tehlike yaratamadı" ifadelerinin örtülü bir karşılığı olarak kullanır.