Alman Futbol Federasyonu, Klopp ile ilgili görüşmeler hakkında bir açıklama yayınladı

Alman Futbol Federasyonu, bugün Cumartesi günü, Julian Nagelsmann’ın yerine geçecek isim konusunda antrenör Jürgen Klopp ile New York’ta ilk tur müzakereleri tamamladığını duyurdu.

Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, şu anda Red Bull Grubu’nda küresel futbol direktörü olarak görev yapan ve Dünya Kupası süresince Alman Magenta TV kanalında yorumculuk yapan Klopp ile görüşmeler yapmak üzere New York’ta bulunuyor.

Alman Futbol Federasyonu daha önce, Almanya'nın Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden ayrılan Nagelsmann'ın yerine Klopp'un ilk tercihleri olduğunu doğrulamıştı.

Reuters ajansı, Alman Futbol Federasyonu’nun açıklamasını yayınladı. Açıklamada, “Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, dün New York’ta Klopp ile geniş kapsamlı bir ön görüşme gerçekleştirerek, Klopp’un milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığını görüştü” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu yapıcı toplantı sırasında, olası bir sözleşmenin temel maddeleri konusunda bir mutabakata varıldı” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Müzakereler önümüzdeki hafta boyunca devam edecek ve her iki taraf da, Klopp’un şu anki işvereni olan Red Bull Grubu ile bir anlaşmaya varılması şartıyla, görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağından emin” denildi.

Klopp, Alman taraftarlar arasında en popüler seçenek olarak görülüyor; ancak Dünya Kupası sırasında, teknik direktörlük görevindeki Nagelsmann’ın günlerinin sayılı olabileceğine dair imalarda bulunarak tartışma yaratmış, daha sonra bu açıklamaları için özür dilemişti.