Alman Federasyonu polis baskınlarına yanıt verdi: Biz tanıkız, sanık değiliz

Almanya milli takımı, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltı atışlarında Paraguay’a 3-4 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenir elenmez, Futbol Federasyonu kendini yeni bir fırtınanın ortasında buldu; bu kez kendi ofislerinde.

Alman Futbol Federasyonu (DFB), Çarşamba günü genel merkezine yapılan baskınların ardından sessizliğini bozdu ve resmi biraçıklamada, aramanın federasyonu bir kuruluş olarak hedef almadığını vurguladı.

Federasyon, “Soruşturma, ne Alman Futbol Federasyonu’nu bir kuruluş olarak ne de çalışanlarını veya yetkililerini ilgilendiriyor… Federasyon bu işlemlerde yalnızca tanık olarak yer almaktadır ve yetkililerle tam bir işbirliği içinde olacağını taahhüt etmiştir” dedi.

Federasyonun açıklaması, Alman soruşturmacıların 2024 Avrupa Şampiyonası sırasında bilet ve konaklama paketlerinin dağıtımında olası usulsüzlüklerle ilgili soruşturma kapsamında DFB genel merkezini ve bir dizi belediye idari ofisini kapsayan geniş çaplı aramalar gerçekleştirmesinden birkaç saat sonra geldi.

Alman “Bild” gazetesi tarafından ortaya çıkarılan soruşturma, birçok şehri kapsıyor ve Euro 2024’ün başlamasından önce seçkin konuklara binlerce bilet ve otel davetiyesinin yasadışı olarak tahsis edildiği yönündeki şüpheler üzerine odaklanıyor.

Soruşturmalar, aralarında Gelsenkirchen şehrinde eski bir belediye memurunun da bulunduğu bir Alman ve bir Fransız vatandaşını kapsıyor; bu kişinin 2.400 avro değerinde bilet, seyahat avantajları ve otel konaklaması elde ettiği şüphesi var.

Bochum Savcılığı ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kriminal Polis Teşkilatı’nın ortak açıklamasında, “uluslararası bir futbol maçına katılım da dahil olmak üzere izinsiz avantajlar”ı soruşturmak amacıyla çeşitli yerlerde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Roll, sert bir tavırla, “Futbol bileti maaşın bir parçası değildir ve kamu sektöründe rüşvet talep eden herkes bizim ziyaretimizle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Bakan, “Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinlikler, halkın spora ve bunu düzenleyen yetkililere duyduğu güvene dayanır. Birkaç davet ve bilet yüzünden bu güvenin sarsılmasına izin vermeyeceğiz” diye ekledi.

Şu ana kadar Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) sessizliğini koruyor ve olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı; Bochum savcıları ise daha fazla ayrıntı açıklamaktan kaçındı.

Bu gelişmeler, Alman futbolunu fırtınalı bir haftaya sürüklüyor; bilet skandalı, Paraguay karşısında Dünya Kupası’ndan ani elenmenin ardından tırmanan halk öfkesiyle çakışıyor. Bu öfke, yenilgiye rağmen milli takımı destekleyen Şansölye Friedrich Merz’in açıklamalarıyla daha da şiddetlendi.

Alman "Bild" gazetesi, soruşturmanın bir Alman ve bir Fransız vatandaşını kapsadığını ve turnuvanın başlamasından önce on Alman şehrinde düzenlenen şampiyonada seçkin konuklara yasadışı bir şekilde tahsis edildiğinden şüphelenilen otel davetiyeleri ve binlerce biletle ilgili olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, şüphelilerden biri ev sahibi şehirlerden biri olan Gelsenkirchen'de eski bir belediye çalışanı olup, 2.400 avro (2.736 ABD doları) değerinde bilet, seyahat avantajları ve otel konaklaması sağladığı şüphesi bulunuyor.

Almanya Futbol Federasyonu ise resmi biraçıklamada genel merkezinin arandığını doğrulayarak şunları belirtti: “Soruşturma, bir kuruluş olarak Almanya Futbol Federasyonu’nu veya herhangi bir çalışanını ya da yetkilisini ilgilendirmiyor. Federasyon bu işlemlerde yalnızca tanık olarak yer almaktadır ve yetkililerle tam bir işbirliği içinde olacağını taahhüt etmiştir.”

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Rohl ise sert bir üslupla şu yorumda bulundu: “Futbol bileti maaşın bir parçası değildir; kamu sektöründe rüşvet talep eden herhangi bir kişiye biz de bir ziyaretle karşılık vereceğiz.”

Bakan sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinlikler, halkın spora ve bunu düzenleyen yetkililere duyduğu güvene dayanır. Birkaç davet ve bilet yüzünden bu güvenin sarsılmasına izin vermeyeceğiz.”

Şu ana kadar Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı; Bochum savcıları da ek ayrıntılar vermeyi reddetti.

Bu gelişmeler, Alman futbolu için hassas bir dönemde gerçekleşiyor. Milli takımın Paraguay karşısında Dünya Kupası’ndan sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından, bir hafta boyunca soru işaretleriyle dolu çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Bu durum, halk arasında öfkeye yol açarken, Başbakan Friedrich Merz’in yenilgiye rağmen milli takımı öven açıklamaları da bu öfkeyi daha da artırdı.