Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neudorf, kendisi ve federasyonun spor yönetimi ekibinin, 2026 Dünya Kupası’ndan beklenmedik bir şekilde elenmelerini görüşmek üzere Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile yeni bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Neundorf yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Paraguay’a karşı aldığımız acı yenilginin ardından ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na veda ettik. Dün, teknik direktör Julian Nagelsmann ile uzun bir görüşme yaptım.”

Noendorf sözlerine şöyle devam etti: “Toplantıya, Andreas Rittig ve Rudi Völler liderliğindeki spor yönetimi ekibi de katıldı. Hepimiz, Dünya Kupası’ndaki performansımızın beklentilerimizin altında kaldığı konusunda hemfikiriz.”

Şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde, takımın potansiyelini ortaya koyamamasının ve hem kendi beklentilerini hem de Alman futbolunun beklentilerini karşılayamamasının nedenlerini sakin ve titiz bir şekilde inceleyeceğiz.”

Şöyle devam etti: “Bu büyük başarısızlık ve önümüzdeki zorluklar ışığında, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edemeyiz ve etmeyeceğiz. ABD ve Kanada’da bize muhteşem bir destek veren tüm taraftarlarımıza ve ülkemizdeki taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Hepimiz, birlikte çıktığımız bu yolculuğun bu şekilde erken sona ermesinden dolayı derin bir hayal kırıklığı duyuyoruz.”

Dünya Kupası başlamadan önce Nagelsmann üzerindeki baskı giderek artıyordu. Curaçao’ya karşı 7-1’lik ezici galibiyet, bu baskıyı kısa bir süreliğine hafifletmişti; ancak ardından Fildişi Sahili (2-1 galibiyet) ve Ekvador (2-1 mağlubiyet) karşısında ikna edici olmayan iki maç geldi.

Ancak, nispeten daha az tecrübeli sayılan Paraguay milli takımıyla oynanan 32'li tur maçında, penaltı atışlarında yaşanan şaşırtıcı yenilgi, 38 yaşındaki teknik direktör hakkındaki genel şüpheleri artırdı.

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