Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun dünyaya gönderdiği uzlaşmacı mesajın üzerinden 24 saat bile geçmeden, en sert yanıt federasyonun kendi içinden geldi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Konseyi üyesi Bernd Neuendorf, gürültülü bir bomba patlatarak FIFA Başkanı'nın attığı adımın bir reform değil "üstü açık bir seçim taktiği" olduğunu belirtti ve İsviçreli yöneticinin güvenilirliğini tamamen yitirdiğini, artık bu oyunu yönetmek için uygun kişi olmadığını ilan etti.

211 ülkeye giden mesaj mercek altında

Infantino bu hafta, üye ülkelerin tamamına, yani 211 ülkeye bir mesaj göndererek dünya futbolunun yönetim organı içinde reformların görüşülmesini önermiş ve süregelen bir krizi kontrol altına almaya çalışmıştı.

Infantino mesajında, FIFA'daki karar alma sürecine ilişkin bağımsız bir inceleme yapılmasını önerdi ve uzlaşmacı bir üslupla, karar alma sürecinin güçlendirilmesi konusunda kıta federasyonları, üye federasyonlar ve ilgili diğer taraflarla geniş kapsamlı istişareler yapılmasını önereceğini ilan etti.

Ayrıca federasyonları yatıştırmaya çalışarak, mesajında üye federasyonların öneriler ya da yönetişim meseleleri hakkındaki tutumlarının, FIFA'nın onlara yönelik muamelesini etkilemeyeceğini ve gelişim ile dayanışma programlarının mevcut kurallar çerçevesinde süreceğini vurguladı.

Infantino, Dünya Kupası'nın satışı skandalının ardından koltuğunu kurtarmak için FIFA reformunu masaya sürüyor

Krizin arka planı: Dünya Kupası'nın satışı

Bu adım, Infantino'nun FIFA'nın ticari haklarının yüzde 20'lik bir payını, Dünya Kupası dahil olmak üzere, özel sektör yatırımcılarına satma yönündeki tartışmalı önerisi nedeniyle öfkeli tepkilerle karşılaşmasının ardından geldi.

Söz konusu plan, şiddetli muhalefet ve boykot tehditlerinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında tamamen rafa kaldırıldı; Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) FIFA yönetiminde köklü değişiklikler yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kıta federasyonları o dönemde, hiçbirine hiçbir aşamada danışılmadığını ve Infantino'nun tek başına hareket ettiğini vurgularken, Avrupa federasyonu mevcut başkana olan güvenini yitirdikten sonra yönetim değişikliğinin artık zorunlu hale geldiğini belirtti.

Neuendorf: Güvenilirliğini tamamen yitirdi

En sert yanıt bugün salı günü, örgütün ana karar alma organı olan FIFA Konseyi'nin bir üyesi olan Neuendorf'un ağzından geldi; "Reuters" ajansına göre.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı sert bir üslupla şunları söyledi: "Gianni Infantino'nun mesajını, gelecek yıl yeniden seçilmesini garanti altına almaya yönelik üstü açık bir taktik olarak değerlendiriyorum. Görünen o ki FIFA artık, ilkesel olarak, değişiklik yapılmasının gerekliliğini kavramış durumda."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, Gianni Infantino reform sürecini yönetmek için uygun kişi değil; güvenilirliğini tamamen yitirdi."

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İsviçreli yönetici, yeniden seçilme mücadelesini gelecek yılın mart ayında verecek. Kendisine bir rakip bulmanın güçlüğüne rağmen, konuya yakın kaynakların Reuters ajansına aktardığına göre rakipleri artık onun kazanmaya yetecek kadar oya sahip olduğunun farkına vardı; bu da onları yeni bir stratejiye yöneltti: onu devirmeye çalışmak yerine örgüt içindeki mutlak yetkilerini sınırlamak.