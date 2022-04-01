Bayern Münih'in eski başkanı ve dünya futbolunun en tanınmış ve saygın isimlerinden biri olan Karl-Heinz Rummenigge, L'Equipe'a verdiği bir röportajda Real Madrid ile PSG arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ayağını değerlendirdi.

"O maç on kez oynanmış olsaydı, PSG dokuzunu kazanırdı. Futbolda anlatılamayacak şeyler vardır. PSG bir kasırgaya yakalandı" diyor.

Lionel Messi'nin PSG'deki durumu hakkında şunları söyledi:

"Paris'te mutlu görünmediği doğru. Ancak son haftalarda güçlendiğini düşünüyorum. Geçen yaz Parisli taraftarların onu bir maçta karşıladığını hatırlıyorum. İnanılmazı. Onun gibi bir oyuncu yuhalanmayı hak etmiyor. Böyle sahneler gördüğümde kalbim kanıyor."

Rummenigge, Nasser Al-Khelaïfi'ye "sabırlı" olmasını tavsiye ediyor. "Yapılan yatırımlara bakılmaksızın Şampiyonlar Ligi'ni bir gecede kazanmanın imkansız olduğunu anlaması gerekiyor."

Real Madrid- PSG maçında yaşananlar

Alman efsane ayrıca, Real Madrid ile PSG arasında Santiago Bernabéu'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sonunda, Nasser Al-Khelaïfi'nin soyunma odasına çok sinirli bir şekilde indiği ve hakemleri kötü tavırlarla aradığı sırada yaşananlara da değindi.

"İlişkileri gergin iki başkan karşı karşıya geldi. Dolayısıyla elenenin kötü tepki vermesi beklenirdi. Nasır'ın yerinde olsam sinirimi bozmanın bir anlamı yoktu. Nasır mantıklı bir insan, kontrolü elinde tutuyor.

Her zaman "Kibar, düşünceli ama futbol çok duygulu. Onu bir daha gördüğümde hakemlerin soyunma odasına gitmemesini tavsiye edeceğim. Hala genç bir kulüp başkanı olduğunu unutmayın."

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