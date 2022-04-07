Alman gazetesi Der Spiegel, Premier Lig'in Manchester City soruşturmasının ayrıntılarını bildiğini iddia etti.

Mart 2019'da Premier Lig, City hakkında henüz sonuçlanmamış olan Finansal Fair Play (FFP) ihlalleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Avrupa yönetim organı UEFA daha önce City'ye soruşturma açmıştı ve İngiliz şampiyonlar başlangıçta iki yıl boyunca Avrupa müsabakalarından men edilmişti.

Ancak karar Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından bozuldu ve "iddia edilen ihlallerin çoğu kanıtlanmadı veya zaman aşımına uğradı” kararı verildi.

Der Spiegel ne iddia ediyor?

Der Spiegel, Premier Lig soruşturmasının üç alana baktığına dair bilgi aldığını iddia ediyor; ilki, "reşit olmayan oyunculara, kuralları ihlal ederek parasal ödemeler yoluyla Manchester City ile sözleşme imzalamaları için baskı yapıldığı."

"İkincisi, "Abu Dabi'deki kulüp sponsorlarının, kulübe yaptıkları ödemelerin yalnızca bir kısmını kendilerinin sağladığından şüpheleniliyor, paranınn çoğunluğu görünüşe göre Şeyh Mansour'un kendisinden geliyor."

Ve son olarak, eski menajer Roberto Mancini'nin "tazminatının önemli bir bölümünü hayali bir danışmanlık sözleşmesi yoluyla gizlice aldığı düşünülüyor".

UEFA soruşturmasında neler yaşandı?

İddia edilen FFP usulsüzlüklerine ilişkin bir UEFA soruşturması, Der Spiegel'in, Football Leaks tarafından 2018'de elde edildiği söylenen belgelere dayanan bir dizi iddiasıyla başlatıldı.

Başlangıçta UEFA tarafından cezalandırıldıktan sonra City, CAS'ın verdiği kararla cezayı çekmemişti.

GOAL, Der Spiegel'in son iddiaları hakkında yorum yapmak üzere City'e başvurdu, ancak henüz bir yanıt alamadı.

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