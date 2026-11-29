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Hannes Steinbach, NBA'deki ilk büyük gecesini beklenmedik şekilde yaşadı. Ancak performansı Charlotte Hornets'a galibiyet getirmedi.

Hornets tarafından bir süreliğine G League takımına gönderilen Steinbach, orada tarihi düzeydeki performanslarıyla NBA takımında yeniden şans bulmayı başardı . Moussa Diabate'nin hastalığı nedeniyle forma giyemediği Brooklyn Nets maçında tam 17 dakika süre alan Steinbach, bu fırsatı iyi değerlendirerek etkileyici bir performans sergiledi.

Steinbach'ın verimli şekilde kaydettiği 10 sayı (6'da 4 saha içi isabeti) ve ribaundlardaki katkısı (10 ribaund) sayesinde Charlotte, Nets karşısında bir ara 27 sayıya çıkan farkı eriterek yeniden maça ortak oldu. Steinbach böylece NBA kariyerindeki ilk double-double'ını yaptı.

Yine de Alman oyuncunun olumlu etkisi ve Coby White'ın göz kamaştıran performansı (37 sayı, 18'de 12 saha içi isabeti, 3 ribaund, 4 asist, 3 top çalma), üst üste altı maça ulaşan yenilgi serisini bitirmeye yetmedi.

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Nets maça fırtına gibi başladı. Michael Porter Jr.'ın (16 sayı) öncülüğünde ilk çeyrekte 19 saha içi şutunun 13'ünü, 10 üçlüğünün ise 7'sini isabete çevirdi. Hornets ise ilk yarıda şutlarının yalnızca yüzde 37'sinde isabet bulabildi ve devreyi 23 sayı geride kapattı (50-73).

Ancak Charlotte daha sonra toparlandı. Christian Anderson'ın (5 sayı, 8 asist) üçlüğüyle farkı azaltan Hornets, son çeyreğe yalnızca sekiz sayı geride girdi. Bu bölümün başında güçlü bir double-double'a imza atan Day'ron Sharpe (19 sayı, 12 ribaund) etkili oldu, fakat Charlotte pes etmedi.

27 sayı kaydeden Naz Reid, bitime 13 saniye kala attığı turnikeyle Hornets açısından skoru 116-118'e getirdi. Ardından Coby White, Sharpe'ın smaç girişimini etkileyici bir blokla durdurdu ve bitime üç saniye kala skoru eşitleme şansı buldu. Ancak Sharpe'ın yaptığı perdeye çarpan White şutunu çıkaramadı. Hakemler faul kararı vermedi ve maç sona erdi.

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Hâlâ Kon Knueppel ve Dennis Schröder'den yararlanamayan Hornets, üst üste yedinci yenilgisini aldı. Charlotte'u pazartesiyi salıya bağlayan gece, kendisi de sıkıntılı bir dönemden geçen ve yeni bir başantrenörle gelecek Washington Wizards bekliyor.