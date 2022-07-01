Alman Bild gazetesi, Nagelsmann ile aşk yaşadığı gerekçesiyle Bayern Münih muhabirini görevden aldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, geçtiğimiz günlerde 15 yıldır tanıdığı eşinden ayrılmıştı.

Lena Wurzenberger, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yakın bir ilişkisi olduğu öğrenildikten sonra görevinden alındı. Alman Bild gaztesinde Bayern Münih haberlerinden sorumluydu.

Haziran ayının başlarında Bild, Nagelsmann'ın eşi Verena'dan ayrıldığını ve 15 yıllık ilişkilerini sona erdirdiğini bildirmişti.

Şimdi genç hoca Bild gazetecisiyle bir ilişki içinde ve Wurzenberger, çıkar çatışması nedeniyle artık Bayern'deki olayları haberleştiremeyecek.

Nagelsmann'ın eski eşinden ayrılmasından bu yana, Sport1 Nagelsmann'ın yeni partneriyle İspanya'nın İbiza kentinde bir yatta eğlenirken fotoğrafının çekildiğini bildirdi.

Lena Wurzenberger kimdir?

Nagelsmann'ın yeni partneri Lena Wurzenberger, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen muhabiri olarak çalışan bir isim.

Daha sonra Münih'e taşındı ve iki yıldır Alman devini yakından takip ediyor.

30 yaşındaki muhabir, yakın zamanda Liverpool'dan Bayern Münih'e transferinin ardından Bild için Sadio Mane ile röportaj yaptı.

Nagelsmann kimdir?

Son dönemin en parlak teknik direktörlerinden biri olan Nagelsmann, Leipzig'den Bayern Münih'e yaklaşık 30 milyon euro bonservisle gelmişti.

Oyuna çok fazla kafa yormasıyla bilinen genç teknik direktör, Hoffenheim macerasıyla da futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

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