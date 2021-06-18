Alman basını duyurdu: Galatasaray, Ralf Rangnick ile anlaştı mı?

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'in Ralf Rangnick açıklamasının ardından Alman basını konuyu kesin bir dille reddetti.

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Ralf Rangnick, son zamanlarda Türk takımlarıyla sürekli anılmaya başladı.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray için de gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı için Alman basınından yalanlama haberi geldi.

İbrahim Özdemir neler söyledi?

Galatasaray'da başkan adaylarından biri olan İbrahim Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktör olarak Ralf Rangnick ile prensip anlaşmasına varıldığını söylemişti.

"Seçilmemiz halinde teknik direktörlük koltuğu için Alman Teknik Direktör Ralf Rangnick ile görüşme gerçekleştirilmiş ve prensip anlaşmasına varılmıştır."

Alman basını yalanladı

Ralf Rangnick'in adının Galatasaray ile anılmasının ardından Alman basını konunun üstüne gitmeye başladı. Ünlü Alman gazetesi BILD'in şef muhabiri Tobi Altschaffl kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Ralf Rangnick konusundaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü olmayacak."

Kariyerinde RB Leipzig, Schalke 04, Hannover, Hoffenheim ve Stuttgart gibi takımları çalıştıran dünyaca ünlü çalıştırıcı 2020 yazından bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı.

Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminin ardından ilk olarak teknik direktör konusunun ele alınması bekleniyor.