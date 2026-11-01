Alman basını, Bayern Münih karşısındaki en büyük sınavında Joey Veerman'da aynı şeyi görüyor

Joey Veerman, cumartesi akşamı Bayern Münih'e karşı oynanan dev maçtaki performansıyla Alman basınından övgü aldı. Volendamlı futbolcu, Allianz Arena'daki karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Dortmund, Der Klassiker'e iyi başlamadı. Jobe Bellingham orta sahada topu kolayca kaptırınca Konrad Laimer fırsatı değerlendirdi ve gol perdesini açtı. 1-0'lık skor, ikinci yarının onuncu dakikasına kadar değişmedi. Ballon d'Or'u yeni kazanan Harry Kane, penaltı noktasından farkı ikiye çıkarma fırsatı buldu ancak vuruşu direğe takıldı.

Yalnızca birkaç dakika sonra Dortmund, Bayern'in sonuçsuz kalan atağını cezalandırdı. Kane topu kaptırdı, ardından BVB sol kanattan ileri çıktı. Carney Chukwuemeka'nın buluşturduğu golcü Serhou Guirassy, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dortmund beraberliğin sevincini uzun süre yaşayamadı. Kullanılan köşe vuruşunda top, Laimer ve Kane'in dokunuşlarının ardından Dayot Upamecano'ya ulaştı. Upamecano yakın mesafeden boş kaleye dokundu: 2-1.

Bayern bu golden sonra da baskısını sürdürdü ancak üçüncü golü bulamadı. Beraberliği yakalayan taraf ise Dortmund oldu. Eski PSV forveti Fábio Silva topu önüne aldı ve dönerek yaptığı güzel vuruşla skoru eşitledi: 2-2. Böylece BVB, Allianz Arena'dan bir puan çıkardı ve Bundesliga'da Bayern ile aynı puanda kaldı.

Maçın ardından Veerman, Alman basınında övgü topladı. SPOX, "Hollandalı oyuncu 6 numara pozisyonunda görev yaptı, sık sık topla buluştu ve iyi zamanlanmış, düşünülmüş paslar verdi. Baskı altında da yine oldukça dirençliydi. Veerman, özellikle bu özellikleri sayesinde artık BVB'nin oyununda vazgeçilmez bir isim. Yine de savunmaya geçişlerde ve ikili mücadelelerdeki fiziksel direncinde gelişime açık yönleri var. Bu durum özellikle ikinci yarıda, topa sahipken de hâkimiyetinden bir miktar kaybettiği sırada görüldü" değerlendirmesinde bulundu.

BILD de Veerman'ın topla oynama becerilerinden övgüyle söz etti: "Dortmund'un merkezdeki oyununa düzen getirmesi ve topu güvenle kullanması gerekiyordu. Paslarıyla sürekli Guirassy'yi aradı ve savunmaya da katkı verdi. 2-2'de önemli bir rol oynadı: Karetsas'ın topu Silva'ya bırakmasından önce yaptığı orta, golün başlangıcı oldu."