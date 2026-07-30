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Ole BookGetty Images
Christian Guinin

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Alman 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu iddiaya göre radarında: BVB, Eintracht Frankfurt'tan takviye mi yapıyor?

Bundesliga
E. Baum
Transfers
Dortmund
Eintracht Frankfurt

BVB’nin, Eintracht Frankfurt forması giyen bek Elias Baum’un transferiyle ilgilendiği öne sürüldü.

Sky'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund'da yapılan iç toplantıda sportif direktör Ole Book tarafından potansiyel bir takviye olarak önerildi.

Book ile Baum, Bundesliga'nın son yükselen ekibi SV Elversberg'de birlikte geçirdikleri dönemden birbirlerini tanıyor. Bek oyuncusu, 2024/25 sezonunda Saar ekibinde Book hâlâ sportif yönetimin başındayken oraya kiralanmıştı.

Hem sağ bek hem de sol bek olarak görev yapabilen Baum, Elversberg'de ilk andan itibaren ikna edici bir performans sergiledi. O dönem 2. Bundesliga'da mümkün olan 34 maçın 33'ünde forma giydi; üç gol atarken yedi gole de asist yaptı.

Geçen sezonda ise Baum, uyluk ve iç bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu yüzden sezon sonunda Frankfurt formasıyla hanesine yalnızca beş maç yazıldı. Buna rağmen SGE'nin yeni teknik direktörü Adi Hütter'in 20 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ve gelecek sezon için onunla ciddi şekilde plan yaptığı belirtiliyor.

Yan Couto of DortmundGetty Images

Yan Couto ayrılırsa Elias Baum gelir mi?

BVB, bek pozisyonlarında Julian Ryerson ve Yan Couto (sağda) ile Daniel Svensson ve Almugera Kabar (solda) sayesinde aslında oldukça iyi durumda. Bu nedenle transfer pokerinde hareketlilik muhtemelen ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde yaşanacaktır - sonuçta Couto hakkında bazı transfer söylentileri dolaşıyor.

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Dortmund
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Eintracht Frankfurt
SGE

Bunun dışında Dortmund'un Baum için Eintracht'a uygun bir bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Sonuçta dört kez Almanya U21 Milli Takımı forması giyen oyuncunun Frankfurt'taki sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

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