Şükrü Saracoğlu Stadı’nda gergin geçen ilk yarının odağında Mason Greenwood vardı. Kostas Tsimikas’ın ceza sahasında topsuz alanda kanat oyuncusunu itmesine rağmen Fenerbahçe, Liverpool karşısında penaltı kazanamadı. Ally McCoist, penaltı verilmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. Greenwood ise kısa süre sonra yön değiştiren bir frikik vuruşuyla öfkeli Alisson’ı ters ayakta bıraktı.

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McCoist'e göre Greenwood'un pozisyonunda penaltı verilmeliydi

Greenwood, Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısının ortalarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunu çekemeden Tsimikas'ın iki eliyle yaptığı sert itme dengesini bozdu. Greenwood ve ev sahibi taraftarların penaltı itirazları kabul edilmedi, VAR da pozisyonu incelemedi.

TNT Sports'a konuşan McCoist, ev sahibi takım lehine penaltı verilmesi gerektiğinden emindi: “Bu penaltı. Tek elle değil, iki elle itiyor. Bana göre bu, onun kaleye şut çekmesini engelliyor. İki eliyle. Bence penaltı, gerçekten öyle düşünüyorum. Yazık oldu çünkü harika bir pas ve mükemmel bir ilk dokunuş var.”

McCoist'e göre Tsimikas'ın müdahalesi cezasız kaldı

Tsimikas'ın müdahalesinin cezasız kalıp kalmadığı sorulan McCoist şöyle yanıt verdi: “Bence öyle, gerçekten öyle düşünüyorum. Kaleye şut çekmek üzereyken onu iki eliyle itiyor. Penaltı gibi görünmemesi, bunun penaltı olmadığı anlamına gelmez.”

Bu karar, iki dakika sonra Liverpool'un öne geçmesiyle Fenerbahçe için daha da ağırlaştı. Trey Nyoni, yarım yamalak uzaklaştırılan ve havadan inen topa gelişine vurdu; top sekerek Ederson'u geçti. Üç gün önce Liverpool formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki oyuncu, Trent Alexander-Arnold'ın ardından kulübün Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.

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Greenwood'un seken frikiği Alisson'u öfkelendirdi

Liverpool'un üstünlüğü yalnızca dört dakika sürdü. Dominik Szoboszlai'nin N'Golo Kante'ye faul yapmasının ardından Greenwood'un kullandığı serbest vuruş dışarı gidecek gibi görünüyordu. Ancak top Jeremy Jacquet'ye çarparak yön değiştirdi ve Alisson'u ters ayakta yakaladı. McCoist şöyle dedi: “Şansı yaver gidiyor, değil mi? Bence kaleci barajından pek memnun olmayacak.

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“Birisi topa sırtını mı dönüyor? Tam istenen yanıt. O kişi Jacquet ve çok öfkeli; sırtını mı dönüyor? Kesinlikle dönüyor, topla yüzleşmelisin. Kaleci çok öfkeli, hem de haklı olarak. Sezona iyi başlayan bir oyuncu olan Jacquet, topa yan dönüyor.”

Greenwood ve Fenerbahçe'yi şimdi ne bekliyor?

Fenerbahçe ilk yarıyı üstün tamamladı. Greenwood önce sol ayağıyla çektiği şutu az farkla auta gönderdi, ardından Alisson'u iyi bir kurtarış yapmaya zorladı.

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Yaz aylarında Marseille'den 39 milyon avro (32,5 milyon sterlin) karşılığında transfer edilen kanat oyuncusu, ev sahibi takımın ikinci yarıda Liverpool'u yenme umutlarında kilit rol oynayacak.