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Köln, Münih deplasmanında ultrasından yoksun kalacak. Bunun nedeni sıra dışı bir yasak.

1. FC Köln'ün aktif taraftar grupları, cuma akşamı Bayern Münih'e karşı oynanacak Bundesliga maçını boykot edeceklerini açıkladı.

Allianz Arena'daki maçın başlamasına kısa süre kala 1. FC Köln, ultrasın stadyuma gitmekten vazgeçip dönüş yoluna çıktığını duyurdu. Bunun nedeni, taraftar malzemelerine getirilen sınırlamalar.

Söz konusu sınırlama, Bayern Münih'in Köln taraftarlarına deplasman tribününde izin verdiği en fazla beş büyük sallama bayrakla ilgili. "Resmî makamların talimatları" nedeniyle daha fazlasına izin verilemediği belirtildi. 1. FC Köln, akşam saatlerinde yaklaşık 400 taraftarının dönüş yolculuğunun "sakin ve sorunsuz" başladığını bildirdi.

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Köln Teknik Direktörü Rene Wagner, maçın başlamasına birkaç dakika kala Sky'a yaptığı açıklamada, "Taraftarların yanımızda olmaması her zaman üzücü, özellikle de böyle zorlu bir deplasman maçında" dedi.

Münih'teki bir önceki maçta da aktif taraftar gruplarının büyük bölümü tribünde yoktu. 'Wilde Horde' ultrası, Köln'deki dernek binaları yandığı için Mayıs 2026'da Münih yolculuklarını yarıda kesmişti.