Allegri'nin sevgilisinden sert cevap: Bunu kız arkadaşına sorsana!

Juventus'un yeni teknik direktörü ilk maçının ardından eleştirilerin hedefi haline gelirken, en büyük destekçisi sevgilisi olacak gibi görünüyor.

Beş şampiyonluk elde ettiği Juventus'a iki yıllık aranın ardından geri dönen Massimiliano Allegri, takımının başında çıktığı ilk maçta Udinese deplasmanında iki puan bırakırken, eleştirilerin hedefi haline geldi. Juventus'un 2-0 öne geçmesine rağmen takıldığı 90 dakika sonrasında Allegri'nin sevgilisi de bu eleştirilerden nasibini aldı.

Dünyaca ünlü çalıştırıcının kız arkadaşı oyuncu Ambra Angiolini karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabına, "Allegri gibi yapışkan biriyle nasıl birlikte olabilirsin?" yorumu yazan bir takipçisine, "Kız arkadaşına bir pisliğe dokunmanın nasıl bir şey olduğunu sorarsan cevap vereceğim" cevabını veren Angiolini'nin bu yanıtı dikkat çekti.

Real Madrid'i reddetmişti

Juventus'ta görev yaptığı beş sezonda da takımını şampiyonluğa ulaştıran Allegri, geçtiğimiz sezonun sonunda İtalyan devinin yanı sıra Real Madrid'den de teklif almış ancak tercihini ülkesinde kalmaktan yana kullanmıştı. Juventus'u iki kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartan Allegri, Milan ile de bir şampiyonluk kazanmıştı.

Beşi Allegri yönetiminde kazanılan dokuz sezonluk şampiyonluk serisi geçtiğimiz sezon Andrea Pirlo yönetiminde sona eren Juventus, sezonun sona ermesinin ardından genç çalıştırıcı ile yolları ayırmıştı. Juventus'un serisini sonlandıran isim ise Inter'in başına geçmesinin ardından bu seriyi başlatan isim olan Antonio Conte olmuştu.

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