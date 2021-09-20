Serie A’da galibiyet yüzü göremeyen Juventus’ta Allegri, oyuncularına sert tepki gösterdi.

2020-21 sezonunda beklentilerin uzağında kalan Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırmış ve Massimiliano Allegri’yi ikinci kez takımın başına getirmişti.

Juventus’taki ilk döneminde beş Serie A şampiyonluğu yaşanan İtalyan teknik adamdan beklenti, siyah-beyazlı kulübü bu günlerine döndürmesiydi.

Ancak ligin ilk dört haftası geride kalırken Juventus’taki kötü gidişat da devam etti. Bu süreçte galibiyet yüzü göremeyen İtalyan devi, yalnızca iki puan toplayabildi.

Allegri’den oyuncularına sitem

Serie A’nın dördüncü haftasında Milan’ı ağırlayan Juventus, ilk devrede öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Allegri’nin soyunma odasına giderken oyuncularına ettiği sitem ise gündem oldu.

Instagram’da bir taraftar hesabında paylaşılan videoda, Allegri’nin oyunlarına: “Lanet olsun, bir de Juventus’ta oynamak istiyorlar!” dediği duyuldu.

Juventus’u neler bekliyor?

Mevcut tabloda Serie A’nn 18. sırasında yer alan Juventus, 22 Eylül tarihinde Spezia ile deplasmanda karşılaşacak.

Ardından 26 Eylül tarihinde Sampdoria’yı ağırlayacak olan İtalyan devi; Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçını ise iç sahada Chelsea ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında Malmö deplasmanına konuk olan Juventus, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmış ve 2021-22 sezonundaki ilk galibiyetini almıştı.

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