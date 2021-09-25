Allegri'den Juventus taraftarlarını sarsan şampiyonluk mesajı

Juventus'un tecrübeli teknik direktörü Sampdoria maçı öncesinde futbol kamuoyunu şaşırtan bir açıklama yaptı.

Serie A'da çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk galibiyetini beşinci hafta oynadığı Spezia deplasmanında 3-2'lik skorla elde eden Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, takımının şampiyonluk yarışında favori olmadığını söyledi. Deneyimli teknik direktör Inter, Milan ve Napoli'nin şansının daha yüksek olduğunu belirtti.

Allegri ne söyledi?

Hafta içinde oynayacakları Chelsea maçı öncesinde ligde Sampdoria ile karşılaşacak olan takımının sahadan üç puanla ayrılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Allegri, buna rağmen şampiyonluk yarışında rakiplerini daha önde gördüğünü belirtti:

"Bizim işimiz iyi oynamak, oyuncuları geliştirmek ve iyi sonuçlar elde etmek. Buraya çok bağlı olduğum bir kulübe yardım etmek ve bu kulübü yeniden kazanan bir kulüp haline dönüştürmek için geldim.

"Bu benim için meydan okuma ve eleştirilmeyi seviyorum. Sakin kalıp gelişmeye odaklanmalıyız. Şampiyonluğun favorisi olduğumuzu söyleyemem. Son şampiyon Inter, Milan ve Napoli bugün itibarıyla bizim önümüzde.

"Çok puan kaybettik ve şu an puan durumuna bakmadan yol almamız gerekiyor. Kasım ayında ne durumda olduğumuza bakacağız. Bizim için heyecan verici olacak"

Altı şampiyonluk kazandı

Geride bıraktığımız sezonun sonunda Real Madrid'den de teklif alan ancak İspanyol devini geri çevirerek, Juventus'taki ikinci dönemine başlayan Allegri, Juventus'tak ilk döneminde beş şampiyonluk kazanırken, takımını iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartmıştı. Allegri bir şampiyonluk da 2010-2011 sezonunda Milan ile yaşamıştı.

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