Allegri: Taktikler b.ktandır, futbol sanattır

Juventus'un eski teknik direktörü Allegri, İtalyan futbolunu domine eden taktiklerin işe yaramaz şeyler olduğunu belirterek futbolu sanata benzetti.

5 sezon 'u çalıştırdıktan sonra 2019 yazında takımdan ayrılan teknik direktör Massimiliano Allegri, futbol taktikleri ve futbolculardan alınacak verimlilik üzerine açıklamalarda bulundu.

Juventus'taki son sezonunda Crisitano Ronaldo ile çalışan Allegri, ESPN'e verdiği röportajında onun gibi yıldız oyunculardan en iyi şekilde yararlanmanın yolunu şu şekilde anlattı:

"Ronaldo, Dybala, Ronaldinho, Seedorf ya da Pirlo sahada olduğu zaman, diğer oyuncuları topu bir şekilde onlara taşıyabilecekleri pozisyonlara sokmam gerekiyor. Bu isimler topa sahip olduklarında, ne yapacaklarına, en iyi kararın ne olduğuna karar verirler. Oğlum şu an 8 yaşında. Sürekli internetten harika oyuncuları, hücumda ve savunmada yaptıkları mükemmel şeyleri izliyoruz; çünkü futbol sanattır."

"İtalya'da taktikler ve oyun planları b.ktandır. Futbol sanattır ve sanatçılar da birinci sınıf futbolculardır."

"Onlara hiçbir şey öğretmenize gerek yoktur; sadece hayranlık duyarsınız. Yapmanız gereken tek şey, onları iyi oldukları koşulların içine sokmaktır."

"İyi bir futbolcunun inanılmaz şeyler yaptığını görmeyi çok severim. Kulübenin orda ben, bir sanatçının şovunu izlemeye gelmiş bir seyirciyim sadece. O sanatçı da bir futbolcu."

Allegri, aynı zamanda teknolojinin de teknik direktörlerin karar alma yetisine gölge düşürdüğünü belirtti:

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"Cahilliğimi mazur görün ama bende bir bilgisayar bile yok. Sadece Juventus'un verdiği bir akıllı tablet var. Maçları oradan izliyorum ve bazı istatistiklere oradan bakıyorum. Neyse ki hafızam kuvvetli de bir maçta neler olduğunu hatırlayabiliyorum."

"Bir teknik direktör kenar çizgisinde olmalı, oyunuiçine çekmeli, ne zaman değişiklik yapacağını, en iyi oyuncusunu ne zaman kenara alması gerektiğini, takımın o anda ne tür bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu anlamalı."

"Kenardan oyuna bakış açınız farklıdır. Futbolu kesin bir bilim haline getirmeye çalışıyorlar. Eğer durum buysa teknik direktör sinema salonundan da maçı izleyebilir. Her şeyi makineleştirirseniz, elinizde düşünen oyuncu kalmaz. Oyuncular bu kapıdan geçmeye alışırlarsa ve kapı kilitliyse, kafalarını ona çarpmaya başlarlar. Ama kendileri için düşünmeye alışırlarsa, başka bir çıkış yolu bulmaya çalışırlar."