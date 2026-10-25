Massimiliano Allegri tarafından dün akşam Maradona Stadı'nda oynanan Roma-Napoli maçı sırasında ve sonrasında sarf edilen sözlerin, LaPresse'in yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, dün saha kenarında bulunan Federal Savcılık müfettişlerinin hazırladığı raporda yer aldığı ve değerlendirilmek üzere spor hâkimine gönderildiği öğrenildi.





Napoli teknik direktörü, Roma'nın skoru 3-3'e getirdiği golde faul kararı verilmemesi üzerine önce dördüncü hakem Sacchi ve hakem D'Amato'ya öfkeyle tepki gösterdi. Bu tepkisi nedeniyle kırmızı kart gördü. Ardından stadın iç bölümünde, basın toplantısı sonrasında şu sözleri sarf etti: "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni cebinize koydular". Allegri, para cezasından bir veya daha fazla maç men cezasına kadar uzanan bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir.





FIGC Savcılığı resmî olarak harekete geçmeden önce spor hâkiminin kararını bekleyebilir, ancak iki süreç birbirinden ayrı yürütülecek. Spor hâkimi, sahada gördüğü kırmızı kart nedeniyle verilecek men ve para cezasını değerlendirecek. Federasyonun soruşturma organı ise soyunma odası koridorunda söylenen sözlere odaklanacak. Bu iki ayrı süreç, Napoli teknik direktörüne verilecek toplam cezanın önemli ölçüde ağırlaşmasına yol açabilir. Allegri, öngörülenden çok daha uzun bir men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.







