Allegri Juventus'tan iki öğrencisini Manchester United'a götürecek!

Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılması durumunda ManU'nun başına geçmesi beklenen Allegri'nin transfer listesi belli.

'da Menajer Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Hafta sonu oynanacak maçında da arzu edilenin dışında bir sonuç alınması halinde Solskjaer'in yerine göreve Massimiliano Allegri'nin getireleceği iddia ediliyor.

Mirror'da yer alan habere göre de Allegri, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşması durumunda 'tan iki eski öğrencisini getirmek istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Bu isimlerden biri daha önce Premier Lig'de Liverpool forması da giyen Emre Can. Bir diğeri ise İtalyan devinin Hırvat yıldızı Mario Mandzukic.

Allegri'nin bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde Manchester United'a getirmek için girişimlerde bulunması bekleniyor.