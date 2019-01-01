Allegri Juventus'tan iki öğrencisini Manchester United'a götürecek!
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Manchester United'da Menajer Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Hafta sonu oynanacak Liverpool maçında da arzu edilenin dışında bir sonuç alınması halinde Solskjaer'in yerine göreve Massimiliano Allegri'nin getireleceği iddia ediliyor.
Mirror'da yer alan habere göre de Allegri, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşması durumunda Juventus'tan iki eski öğrencisini getirmek istiyor.
Bu isimlerden biri daha önce Premier Lig'de Liverpool forması da giyen Emre Can. Bir diğeri ise İtalyan devinin Hırvat yıldızı Mario Mandzukic.
Allegri'nin bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde Manchester United'a getirmek için girişimlerde bulunması bekleniyor.