Allegri: "Eğer bu maçı sezonun en önemli maçı olarak görürsek..."

Massimiliano Allegri, Atletico Madrid ile oynayacakları rövanş maçında sakin kalmaları gerektiğini söyledi.

Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere İtalyan devi, İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0'lık skorla kaybederek avantajı rakibine kaptırmıştı.

Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Allegri, "Maçın farklı anlarını iyi okumalı, ne zaman ne yapacağımızı iyi anlamalıyız. Atletico, Avrupa'da son 10 yılın en iyi takımlarından birisi. Son 16 turunun en çekişmeli eşleşmelerinden birisi de bu oldu. Kesinlikle maça hazır olacağız." dedi.

Bu maçın kendileri için ölüm kalım meselesi olmadığını vurgulayan Allegri, şöyle devam etti: "Eğer bu maçı sezonun en önemli maçı olarak görürsek sorun yaşarız. Sakin kalarak istediğimiz skoru almaya çalışacağız."