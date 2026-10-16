Allegri: "De Bruyne ile hiçbir sorun yok, birbirimizi anlamamız yeterli. Başka yanlış anlaşılmalar da olacak"

Napoli , teknik direktörlük görevine Davide Nicola'yı getirerek kısa süre önce hoca değişikliğine giden Venezia ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Penzo'daki karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. İşte açıklamaları.





SAKATLAR - "Anguissa, Alisson ve Olivera takımla çalışmalara döndü, maçta görev alabilecekler. Ne yazık ki Neres'i kaybettik. O bu tür sakatlıklar yaşıyor ve maalesef onu yine kaybettik. Vergara ve Favasuli'nin iyileşme süreci iyi gidiyor. Dönüşleri yakın değil ama süreç iyi ilerliyor. McTominay ve diğer bazı oyuncular, birkaç maç kaçırdıkları için oynayarak formlarını bulmak zorunda."









DE BRUYNE'NİN TAVIRLARINDAN RAHATSIZ MI? - "De Bruyne'nin zaman zaman açıkça gösterdiği bazı tavırlardan rahatsız olmaya mı başladım? Hayır, kesinlikle. Maçın belirli bir anında sahada bir yanlış anlaşılma oldu ama konu orada kapandı. Böyle şeyler yaşandı, yine yaşanacak. Önemli olan hemen birbirimizi anlamamız. Ya ben İngilizce konuşuyordum, o İtalyanca konuşuyordu ya da ben İngilizce konuşmaya başladım, o İtalyanca konuştu. Bu yüzden küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ama o zeki bir oyuncu ve durumu anladı."





LUCCA İLK 11'DE Mİ? - "Lucca ilk 11'de oynayacak mı ve onun için doğru zaman mı? Bugünkü antrenmanı yapıp ardından Lucca'nın mı yoksa Hojlund'un mu oynayacağını değerlendireceğim. Hojlund çok sayıda maç oynadı, bu yüzden belki biraz dinlenmeye ve yedek kulübesinde oturmaya ihtiyacı var. Lucca, İspanya'daki maçta oyuna iyi girdi, birkaç fırsat buldu ve iyi hareket etti. Önemli özellikleri var ve golleriyle katkı sağlayabilir. Bence çok fazla eleştirildi. Bazen bazı oyuncular gereğinden fazla hedef alınıyor. Önemli olan, hepimizin yaptığı hatalara rağmen her zaman çaba göstermiş olması."









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ÇİFT SANTRFOR - "Lucca ve Hojlund maça birlikte başlayabilir mi? Bu geçerli bir seçenek olabilir çünkü böylece Hojlund yalnızca sırtı kaleye dönük oynamak zorunda kalmaz. Geçen gün ikinci forvet pozisyonunda da iyi oynadı ve önemli bir pozisyon buldu."





MARIANUCCI VE BEUKEMA - "Marianucci ve Beukema ne durumda? Tamamen iyileştiler. Marianucci iki ay sahalardan uzak kaldı, Beukema hazırlık dönemini kaçırdı ama şimdi iyi durumda. İkisi de tamamen güvenebileceğimiz oyuncular."