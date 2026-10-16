Allegri: "De Bruyne ile aramızda sorun yok, yeter ki birbirimizi anlayalım. Başka yanlış anlaşılmalar da olacak."

Napoli , teknik direktörlük görevine kısa süre önce Davide Nicola'yı getiren Venezia ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Penzo'daki maç öncesinde basın toplantısında konuştu. İşte açıklamaları.





SAKATLAR - "Anguissa, Alisson ve Olivera takımla çalışmalara döndü, forma giyebilecekler. Ne yazık ki Neres'i kaybettik. Bu tür sakatlıklar yaşıyor ve maalesef onu yine kaybettik. Vergara ve Favasuli'nin iyileşme süreci iyi gidiyor. Dönüşleri yakın değil ama süreç iyi ilerliyor. McTominay ve diğer bazı oyuncular, birkaç maç kaçırdıkları için oynayarak form tutmaya ihtiyaç duyuyor".









DE BRUYNE'DEN RAHATSIZ MI? - "De Bruyne'nin zaman zaman açıkça sergilediği bazı tavırlardan rahatsız olmaya mı başladım? Hayır, kesinlikle. Maçın özel bir anında saha içinde bir yanlış anlaşılma yaşandı ama konu orada kapandı. Daha önce de böyle şeyler oldu, yine olacaktır. Önemli olan hemen birbirimizi anlamak. Ya ben İngilizce konuşuyorum, o İtalyanca konuşuyor ya da ben İngilizce konuşmaya başladım, o da İtalyanca konuşmaya başladı. Dolayısıyla küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ama o zeki bir oyuncu ve durumu anladı".





LUCCA İLK 11'DE Mİ? - "Lucca'nın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ve bunun onun için doğru zaman olup olmadığı mı? Bugünkü antrenmanı yapacağız, ardından Lucca'nın mı yoksa Hojlund'un mu oynayacağına karar vereceğim. Hojlund çok sayıda maç oynadı. Belki biraz dinlenmeye ve yedek kulübesinde oturmaya ihtiyacı vardır. Lucca, İspanya'da oyuna iyi girdi, birkaç fırsat yakaladı ve iyi hareket etti. Önemli meziyetleri var, golleriyle katkı sağlayabilir. Bence çok fazla eleştirildi. Bazen bazı oyuncular gereğinden fazla hedef alınıyor. Önemli olan, hepimizin yaptığı hatalara rağmen onun her zaman çaba göstermiş olması".









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ÇİFT SANTRFOR - "Lucca ve Hojlund maça birlikte de başlayabilir mi? Bu, geçerli bir seçenek olabilir. Böylece Hojlund yalnızca sırtı kaleye dönük oynama zorunluluğundan kurtulur. Geçen gün de ikinci forvet pozisyonunda iyi oynadı ve önemli bir fırsat yakaladı".





MARIANUCCI VE BEUKEMA - "Marianucci ve Beukema'nın durumu nasıl? İkisi de tamamen iyileşti. Marianucci iki ay sahalardan uzak kaldı, Beukema hazırlık dönemini kaçırdı ama şu anda iyi durumda. İkisi de tamamen güvenebileceğimiz oyuncular".