Allegri, Cristiano Ronaldo defterini kapattı: Artık onu düşünemeyiz

Massimiliano Allegri, Juventus'un Empoli'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından Cristiano Ronaldo'nun gidişini andı.

Massimiliano Allegri, Cumartesi günü Empoli'ye karşı aldıkları 1-0'lık şok yenilginin ardından Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılışını ele aldı.

Ronaldo, Juventus'a kulüpten ayrılacağını bildirdikten sonra geçen hafta Manchester United ile anlaştı.

Serie A'nın ilk haftasında Juve'nin Udinese ile 2-2 berabere kaldığı maçta Portekizli yıldız, kısa bir süre aldı ve genelde yedek kulübesindeydi.

Ronaldo, Allegri'nin ekibinin Empoli'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada ise kafilede yer almadı.

Massimiliano Allegri ne söyledi?

Juventus'un teknik patronu, Ronaldo'nun kadroda büyük bir boşluk bıraktığını kabul ediyor, ancak geri döneceklerinden ve başarılı bir 2021-22 sezonunun keyfini çıkaracaklarından emin.

Maç sonrası DAZN'a konuşan Allegri şu ifadeleri kullandı:

"Cristiano, Juventus'ta üç yıl geçirdi, goller attı, çok iyi, olağanüstü bir oyuncu ama bundan sonra Ronaldo'yu düşünemeyiz."

"İyi bir kadrom var, sadece her maçı domine edemeyeceğimizi anlamalıyız. Birlik olmamız gerekiyor ve bu bize gelecek için yardımcı olacak. Her zaman iyimserim."

İtalyan teknik adam, Empoli'ye karşı neyin yanlış gittiğini anlattı:

"Oyuncularım güçlü başladı, sonra çok acele ettiler. Sakin olacak, takım olarak oynayacak ve olayları bireysel olarak çözmeye çalışmayacak sabrımız olmalı."

Juventus için sırada ne var?

Milli maç arasıyla birlikte Juventus'un kötü başlangıç modunu üzerinden atması için zamanı olacak.

Milli maçların ardından Allegri'nin öğrencileri, 12 Eylül'de Napoli ile karşılaşacak.

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