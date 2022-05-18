UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Rangers'ın bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki kalecisi Allan McGregor, kupayı kazanarak ilerleyen yaşına rağmen Avrupa'nın zirvesine çıkmanın hesaplarını yapıyor.

McGregor aynı zamanda kupayı alıp, bir şanssızlığın da üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Rangers 2008 finalini oynarken de kadroda yer anacak sakatlığı nedeniyle takımı Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Zenit karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken kadroda yer almayan deneyimli kaleci, takım arkadaşı Steven Davis ile birlikte 2008'deki finalden bu yana Rangers forması giyen ikinci oyuncudan biri olma özelliğini taşıyor.

Beşiktaş'ta 26 maça çıktı

Finallerde yaşadığı şanssızlıklar Hull City'nin 2014'te Arsenal ile oynadığı FA Cup finaliyle devam eden McGregor, takımı maçın henüz 9. dakikasında iki farklı öne geçse de Arsene Wenger'in takımının 3-2'lik skorla kupaya uzanmasının önüne geçememişti. İskoç kaleci Beşiktaş'ta oynadığı 2012-2013 sezonunda ise herhangi bir kupa maçında oynamamıştı.

Çok büyük bir bölümü Rangers'ta geçen kariyerinde Ada dışında sadece Beşiktaş'ta oynayan McGregor, 2018-2019 sezonunda yeniden transfer olduğu Rangers'ta dört sezonda 192 kez forma giydi ve istikrar konusunda ne denli başarılı bir isim olduğunu ortaya koydu. Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyen McGregor, kaleyi Cenk Gönen ile paylaşmıştı.

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