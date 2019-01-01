Alkollüyken kaza yapan Drinkwater'a soruşturma açıldı!

Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater, alkollü araba kullanıp kaza yapınca hakkında soruşturma açıldı.

Bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Danny Drinkwater'ın adı sık sık magazin sayfalarına düşmeye başladı.Deneyimli oyuncu bu kez de alkollü olarak araba kullanıp kaza yaptı.

Pazartesi gecesi 'nin Londra Derbisi'nde West Ham'ı 2-0 yendiği maçtan sonra yaşanan olayda, Drinkwater'ın katıldığı partiden iki arkadaşıyla birlikte alkollü olarak ayrıldığı ve aracını alkollü olarak kullandığı belirtildi. Gece 00.30 sularında kaza yapan 29 yaşındaki oyuncu gözaltına alındı. Drinkwater, 6 aya kadar hapis cezası dahi alabileceği de öğrenildi.

Drinkwater kazadan sonra gözaltına alınırken Chelsea Kulübü de olaydan haberdar olduğunu ve açıklama yapacağını bildirdi.