Daniel Maldini, İtalya polisinin yaptığı testlerin izin verilen sınırın neredeyse iki katına yakın bir oranda alkollü araç kullandığını ortaya çıkarmasının ardından kendisini büyük bir hukuki ve ahlaki çıkmazın içinde buldu. Bu, takımı Cagliari'yi penaltıdan attığı belirleyici golle Atalanta karşısında değerli bir galibiyete taşımasından yalnızca birkaç saat sonra yaşandı.

Cagliari'ye Bergamo'da Atalanta karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyet kazandıran belirleyici penaltıyı attıktan 12 saatten kısa bir süre sonra, Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu, korkunç bir trafik kazasının ardından kanında yüksek oranda alkol tespit edilmesiyle Milano şehrinde patlak veren büyük bir skandalın merkezinde buldu kendini.

Kaza, pazar günü sabaha karşı yaklaşık saat 05.15'te Milano şehrinde meydana geldi. Porsche Carrera marka aracı başka bir araçla çarpıştı ve olayda, 24 yaşındaki oyuncu da dahil olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı. Oyuncu, tetkikler için hastaneye kaldırıldı ve aynı gün içinde daha sonra taburcu edildi.

Pozitif test ve ehliyete el konması

Reuters ajansına konuşan yerel polis kaynaklarına göre, kaza yerinde yapılan ilk alkol testi litre başına 0,91 gram, ikinci test ise 0,89 gram/litre değerini gösterdi. Bu, İtalya'da yasal olarak izin verilen ve 0,5 gram/litre olarak belirlenen sınırın neredeyse iki katına denk geliyor.

Pozitif sonucun ardından yetkililer oyuncunun sürücü belgesini derhal askıya alma kararı aldı. Oyuncu ayrıca uyuşturucu testine de tabi tutuldu; Cagliari kulübü pazartesi günü bu testin sonuçlarının tamamen negatif çıktığını doğruladı ve oyuncunun önümüzdeki maçlara hazırlık kapsamında antrenmanlara normal şekilde katılacağını belirtti.

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Reuters'ın aktardığı İtalyan güvenlik kaynağı, polisin yaptığı resmi uyuşturucu testinin sonuçlarının üç ya da dört gün içinde çıkmayacağını açıkladı.

Daha önce Milan, Atalanta ve Lazio formaları giydikten sonra Cagliari'de karar kılan Daniel Maldini, İtalyan futbolunun yükselen isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. İtalya Milli Takımı ile 6 uluslararası maça çıkan oyuncu, futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri olan Paolo Maldini'nin oğlu olmanın ağır mirasını da omuzlarında taşıyor.