Alisson'un konuşması, Klopp'un mesajları, Van Dijk'ın standartları: İşte Liverpool'un şampiyonluk hikâyesi

Liverpool'un yardımcı antrenörü Pep Lijnders, Kırmızılar'ın hafızalardan silinmeyecek başarısının sırlarını Goal'e anlattı.

Pep Lijnders bir saniye bile tereddüt etmeden yanıt veriyor.

"Leicester!" diyor, gülümseyerek. "Kesinlikle Leicester."

'un yardımcı antrenörü, Goal'ün kendisine yönelttiği "Kırmızılar'ın sezonunu özetleyen tek bir maç seçecek olsanız hangisini seçerdiniz?" sorusuna veriyor bu yanıtı.

Daha fazla takım

"Sezonu anlatan maç o maçtı" diyor Lijnders, Liverpool'un Leicester'ı deplasmanda, Boxing Day'de 4-0'la paramparça ettiği o günü anlatırken ve ekliyor: "Bu sezon gurur duyduğum birçok an yaşadım ama o maç bunların başında geliyor."

Buna katılmayacak insan sayısı azdır. O maçtan önce zaten uçuşa geçmiş bir Liverpool vardı ama o maçla birlikte akıllardaki en ufak şüpheyi dahi dağıttılar. Liverpool bu sezon şampiyon olacaktı. Maç, birinciyle ikincinin maçı değil de adeta A takımla PAF takımın maçı gibiydi.

Maçtan önce takımın yorgun olacağı konuşuluyordu. Liverpool bir önceki haftayı Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğunu elde ettiği 'da geçirmiş ve Monterrey ile Flamengo'ya karşı çok sert geçen maçlar oynamıştı. Sakatlıklar vardı. Baskı vardı. İlk 18 maçta 17 galibiyet elde etmişlerdi ve bunun öncesindeki 26 maçlarının 25'ini kazanmışlardı. Bu seri artık bir noktada sona erecekti. Herkes böyle düşünüyordu.

Ama seri o akşam sona ermedi. Jürgen Klopp'un ekibi, Roberto Firmino'nun iki gol attığı ve Trent Alexander-Arnold'un kariyer maçını oynadığı bu deplasmanda Leicester'ı 4-0 yendi. Henüz aralık ayıydı ve kimse bunu açık açık söylemek istemiyordu ama o gün stadı terk eden herkes Liverpool'un sezonu şampiyon tamamlayacağını biliyordu.

"Onlara bir an bile maçı kazanabileceklerini düşündürtmedik" diyor Lijnders.

"Pres yaptık, karşı pres yaptık, topla birlikte direkt bir oyun oynadık, tahmin edilmesi güç bir ekiptik.

"Jürgen'in sık sık söylediği gibi, karşılaşması çok çirkin bir takımdık. O gün tam olarak böyleydik."

Liverpool'un masalsı sezonunda öne çıkan tek maç bu değil elbette ve Ljinders, röportajımız boyunca, bu müthiş başarıya çıkan yoldaki sırları bizimle paylaşacak.

İşte Liverpool'un 1990'dan bu yana elde ettiği ilk şampiyonluğun hikâyesi...

Yolculuğun başlangıcı

Klopp Ekim 2005'te takımın başına geçtiğinde Ljinders halihazırda teknik kadroda yer alan isimlerden biriydi.

2014 yılında 16 yaş altı takımı çalıştırmak üzere geldiği Liverpool'da bir sonraki sezonda A takımda gelişim antrenörü oldu.

Gençleri geliştirme odaklı antrenörlüğüyle ilgiyi çabucak üzerine çekti. Bu nedenle de Brendan Rodgers kovulduğunda teknik ekibin çoğunun gönderilmesine rağmen Ljinders'in tutulması kimseyi şaşırtmadı.

"Mike Gordon öncesinde beni aramıştı, dolayısıyla rolümün ne olacağını biliyordum. Tabii yine de yaşayıp görmeniz gerekiyor.

"Benzer fikirlere sahip bir teknik direktörle anlaştığımız için çok sevindim. Saçma gelebilir ama topla ya da topsuz bir şekilde her daim hücumu düşünen bir hocayla çalışacağımız için çok mutluydum.

"Klopp'la ilk toplantılarımız harikaydı. Bu takımla anlaştığı için çok mutlu olduğunu görebiliyordunuz. Yaptığı her şeyde, konuşmasında, hareketlerinde bunu okuyabiliyordunuz."

Ljinders'in takımdaki etkisi gitgide büyürken, Ocak 2018'de ülkesi 'nın takımlarından NEC Nijmegen'den teklif aldı ve bu teklifi kabul etti. Takımı çalıştırdığı dört ayda Eredivisie'ye yükselmeyi başaramayıp görevine son verildi belki ama o tecrübeden çok şey öğrendiğini söylüyor.

Bundan birkaç hafta sonra Anfield'a geri döndü. Zeljko Buvac, Klopp'un sağ kolu, 2017-18 sezonu sonunda takımdan ayrıldı ve onun yerini Ljinders aldı.

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un 'e kaybetmesine yerinde tanıklık ettikten sonra, takip eden yaz hemen işe koyuldu.

"O yaz döneminde oluşturduğumuz ortam çok olumluydu. Oyuncular ve teknik ekip arasındaki güven ciddi bir şekilde gelişti." diyor Ljinders.

Liverpool finale çıkarak futbolseverleri etkilemişti ama Mohamed Salah'ın sakatlığına kaleci Loris Karius'un hataları eklenince ikincilikle yetinmek zorunda kaldılar. Özellikle savunmadaki problemlerin ayyuka çıktığı bu maçın ardından Klopp ve Lijnders sorunun çözümü için yola koyuldular.

"Hızla alakalı bir sorunumuz vardı ama aynı zamanda geriden topla çıkma konusunda sabırsızdık da" diyor Ljinders.

"Topla daha fazla oyun kurmalıydık ve bunu hep birlikte yapmalıydık.

"Orta sahamız, örneğin, sahaya fazla geniş yayılıyordu, dolayısıyla o bölgede daha organize olunmasını istedik. Şimdi bakarsanız, geri hattımız topla birlikte eskisine nazaran çok daha önde oynuyor çünkü oyuncularımız daha birlikte oynuyorlar.

"Bu tip detaylara çok odaklandık. Aklımızın bir ucunda her daim karşı-pres vardı. Oyun kurucumuz, oyun kurucumuz olarak kalmalıydı ama topu savunma hattından çıkarma ritmimiz değişti.

"Topu geriden çıkarırken artık orta saha oyuncularımız sürece daha çok müdahil oluyorlar. Bek oyuncularımız geriden oyun kurma bölümünden çok, hücuma odaklanıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir değişiklikti açıkçası."

Bu değişikliklerden sonra gelen sonuçlar ortada. Liverpool, Ljinders döndüğünden bu yana çıktığı 76 Premier Lig maçının 62'sini kazandı ve sadece 4 yenilgi aldı. 14 ayda Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA Süper Kupa'yı, Dünya Kulüpler Kupası'nı ve Premier Lig'i kazandılar.

2018 yazında ne yaptılarsa ve ondan sonra ne yapmaya devam ettilerse, işe yaramışa benziyor.

Kedi, kule ve deniz feneri

İyi futbol ve iyi sonuçlar, elbette ki, iyi bir takımla mümkün ve Ljinders Liverpool'a döndüğünde harika bir takım oluşma aşamasındaydı.

Defans hattını kökten değiştirecek bir hamle olarak Ocak 2018’de rekor bir bonservis karşılığında Virgil van Dijk, Liverpool’un renklerine bağlanmıştı. O yaz ona kaleci Alisson Becker ve birinci sınıf bir orta saha oyuncusu olan Fabinho da katılacaktı.

Kritik bölgelere yapılan büyük transferler için büyük paralar ödendi. Liverpool her zaman heyecan verici bir takımdı; bu transferlerle beraber artık cesaret toplamışlardı.

Lijnders şöyle diyor: “Virgil’in soğukkanlılığı, profesyonelliği, gol yememeye olan sevgisiyle beraber soyunma odasındaki etkisi çok büyüktü. Van Dijk, iliklerine kadar kazanan biri.”

Lijnders’a göre taktiksel açıdan bakıldığında da takımdaki kilit rol de ona aitti.

“O bizim daha ileride oynamamızı sağlıyor. Öncelikle ileri üçlümüzü pozisyona sokmak gerekiyor; hele ki 5-6 oyuncuyu savunurken bunu başarmak oldukça büyük iş. Daha sonra oldukça iyi baskı uygulayan, boşluk kapatan orta saha üçlüsüne top çıkarmak gerek. Son olarak defans hattı ile oyun kurmak gerek. Bu hatta baktığınızda koca ayaklı Virgil’i görürsünüz, o haliyle bile sizi her an yakalayabilir. Oyun kurarken Virgil’in çok önemli bir etkisi var, ileri çıkıyor ve Salah’a geriden direkt kısa veya uzun paslar veriyor. Takım öne çıkmak isterse geride bir kule olduğunu bilerek çıkıyor.”

Lijnders, 6 numaralı mevkide dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söylerken Fabinho için de benzer ifadeler kullandı:

“Fabinho, orta sahamızın deniz feneri. Oynadığı pozisyon onun için çok uygun, sürekli yer değiştirmek zorunda olan oyuncuların alanını kapatabiliyor. Klopp ona elektrikli süpürge diyor.”

“Kontra atakları durdurmak konusunda bizim en iyi orta saha oyuncumuz Fabinho. Rakiplerimizin %80’i sadece kontra atak arayışı içinde oluyor, doğru düzgün oynamıyorlar artık. Bloklar arası 15 metre mesafe bırakıyorlar ve hızlı çıkış arıyorlar. Bu konuda Fabinho çok etkili oldu.”

Gerideki en son adam Alisson’a gelelim.

“Ne diyebilirim ki? Alisson kedi gibi. Sezon boyu belirleyici maçlarımıza bakarsanız Alisson’un içinde bulunduğu 2-3 pozisyon görebilirsiniz. Alisson’dan daha profesyonel ve daha alçakgönüllü bir isim bulamazsınız.”

maçından önce takım soyunma odasından çıkmadan önce Jürgen ile beraber onların karşısına geçtik. Gerekli şeyleri söyledik. Sonra Alisson’ın “Arkadaşlar, kibirli olmaya gerek yok, alçakgönüllü olmamız gerek” dediğini duydum. Jürgen’e baktım, çok etkilendik. Alisson çok konuşmaz; ama konuştuğu zaman da doğru şeyleri söyler. Onu futbolcu olarak da insan olarak da çok seviyorum.”

Mütevazılıktan birinci sınıfa

Kalede kedi, savunmada kule ve orta sahada deniz fenerinin yanı sıra çok üretken bekler ile hücum üçlüsü, Liverpool’u zafere taşıdı.

2018-19 sezonunda sadece 1 lig maçı kaybedip 97 puan toplayan Liverpool, fantastik bir performans sergilemişti. O sezonda da kolayca şampiyon olabilirlerdi.

Ancak olamadılar, kıl payı şampiyon oldu. Pep Guardiola’nın ekibi son 14 maçı kazanarak 1 puan farkla kupayı kazandı. Kırmızılar da 3 hafta sonra Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

“Şampiyonluk, oyuncular ve Klopp için çok önemliydi. Özgüven kazanmaları gerekiyordu.”

“Bunu da ancak daha önceki başarılara bakarak elde edebilirdik. ’yı, ’yi veya ’yu; hatta finalde ’ı niye yendiğimizi bilerek hareket ettik. Bu kupayı kazanmak, ekibimize bir sonraki başarıya ulaşmak adına inanç aşıladı.”

Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasından sonra Liverpool’un büyük bir transferin yapmama kararı oldukça şaşırtıcıydı. Rakipleri harcama yaparken Kırmızılar elindekilerle yetinmeyi tercih etti.

Neyse ki büyük ayrılıklar olmadı. Philippe Coutinho ya da Luis Suarez hikayelerinin benzerleri yaşanmadı. Barcelona veya Real Madrid avcı gibi başlarında beklemedi. Liverpool’un kadrosu iyice oturdu. Mutlulardı ve uzun vadeli gelecek düşünüyorlardı.

Lijnders şöyle devam ediyor: “Finalleri ya da kritik anları kazanırsanız çekirdek kadroyu tutmak çok önemlidir. Avrupa’nın mütevazı ama başarılı ekiplerinden biri olursanız oyuncularınızı alırlar. Son yıllarda bu statüyü birinci sınıf takım olma yolunda değiştirmemiz gerekti. Birinci sınıf olarak kalabilmemiz için yapmamız gereken en büyük transfer, en iyi oyuncularımızı elimizde tutmaktı. Şampiyonlar Ligi finalinden sonraki özgüveni korumak için oyuncu grubumuzu beraber tutmak ve gelecek sezona birlikte girmek gerekiyordu. Bence en önemlisi buydu.”

Melwood planı

Belki de Liverpool’un son iki yıl içindeki başarısının en çarpıcı olan tarafı, kolektif bir çalışmanın ürünü olması.

Klopp’un 2015’te oyuncularına ilk olarak söylediği şeylerden birisi şudur: “Herkes, her şeyden sorumlu.” Onun için oyuncu grubunda süper yıldızlar olmayacak; kimse kendini bir başkasından önemli görmeyecekti. Eğer başarılı olunacaksa bunu hep birlikte, yetenekle ve çok çalışarak yapacaklardı.

Bu çalışkanlık Melwood’da her gün gözle görülebilir. Antrenmanlar zaman zaman çok daha yoğun geçebilir ve bazen maç günlerinden bile daha fazla önemsenir.

Melwood’daki antrenman seansları için Lijnders’ın görüşü şu şekilde:

“Hala yapabileceğiniz en iyi transferin antrenman süreci olduğuna inanıyorum. Şu anda olduğu gibi oynamaya devam etmenin tek yolu antrenmanın her dakikasını değerlendirmektir. Şimdiki takımı iki yıl önceki halimizle kıyaslayamazsınız. Bu beni çok gururlandırıyor. Oyuncuları da iki yıl önceki halleriyle kıyaslayamazsınız. Her biri kendini çok geliştirdi, yepyeni çıtalar aştılar.”

Peki bu değişim nasıl mümkün oldu?

Lijnders’ın cevabı net: “Antrenmanlarla! Bu oyuncular her şeyi daha rekabetçi hale getiriyor. Mesela antrenmanda maç yaparken bazen Robertson orta yaptığında Virgil ona, ‘Bu ortayı beğendin mi gerçekten?’ diye yakınıyor. O ortanın daha iyi olabileceğini biliyor. Her daim birbirlerini itiyorlar. Rondo egzersizi yaparken final maçına çıkmış gibi oynuyorlar.”

“Antrenmanda sadece bacaklarınızı ya da kafanızı kullanmanız yetmez; tüm vücudunuzu kullanmanız gerekir. Bunu da bir mücadele ile mümkün kılarsınız. İşin içine kazanmak ve kaybetmek girmeli. Değişimin ve gelişimin tek yoku, antrenmanda bile elindeki her şeyi ortaya koymaktan geçiyor.”

Tüm sezon bu prensibi takip etmiş olmaları oyuncuların mental anlayışına dair bizlere çok şey gösteriyor.

Lijnders da onların birer makine olduğunu söylüyor: “Her maçı birer final olarak gördüler ve konsantrasyonlarını asla kaybetmediler.”

Belki de Klopp’un en büyük başarılarından biri de herkesin kendini değerli hissettiği, her futbolcunun başarıda oynayacakları bir rolü olduğuna inandıkları bir ortam yaratmaktı. Yedek oyuncuların ilk 11’dekiler kadar motive olduğu bir dengeyi kurabilen takım ve hoca çok azdır.

“Her maç öncesinde antrenmanda maç yaparız. İlk 11’dekiler yedeklere karşı oynar. Yedeklere sarı forma giydikleri için ‘sarı takım’ deriz. Normal maçta oynayacağımız rakip takım gibi bir oyun stilinde oynarlar. Böyle oynayacaklarını da maçtan 4 dakika önce öğrenirler. Antrenman sonunda ilk 11’dekilerin, ‘Neyse ki yarın sarı takıma karşı oynamayacağız’ lafını kaç kez duyduğumun haddi hesabı yok!”

“Takımdaki seviye çok yüksek. Takım sporlarındaki herkes; birlik olmanın, oynayanlar ile oynamayanlar arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir.”

“Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız 5 dakika dahi olsa forma şansı buluyor olmanızın fark yaratmak için olduğunun bilincinde olursunuz. Bu çok kez yaşandı. Her zaman hazırlıklı olmanız gerek. Yedek oyuncular için bu hiç kolay değil; bu yüzden onlara çok saygı duyuyoruz.”

Zafer anı

25 Haziran, 2020. Saat 22:00’den sonra.

Liverpool, Premier Lig’de şampiyon oldu. , Manchester City’yi yendi ve 1990’dan beri Kırmızılar’a ilk lig zaferini garantilemenin yolunu açı. Parti başlasın!

Klopp ve oyuncuları Formby Hall Hotel ve Golf Resort’taydı, maçı beraber izliyorlardı. Umut ettiler, beklediler; dans ettiler, ağladılar.

Sonrasında televizyonda canlı yayına bağlayan Klopp gözyaşlarını tutamadı, duygu patlaması yaşadığını söyledi.

Lijnders da benzer duyguları yaşıyordu: “Çok duygusaydı. 90 dakika bitince eşimi aradım, konuşamadım. Her şey inanılmazdı. İzlediğim en gergin maçlardan biriydi. Maçı izlerken başım çok ağrıdı.”

“City kritik pozisyolar kaçırdıktan sonra oyun kontrolünün Chelsea’de olduğunu hissettiğiiz bir an olmuştu. Sonra penaltı pozisyonu gelince artık ne olacağını biliyorduk. Çok özeldi; hepimiz bir aradaydık.”

“Elbette ki taraftarlarla beraber şampiyono lmak ister, onların gözlerinin içine bakmak ve coşkularını hissetmek isterdik. Ancak takım olarak beraber bu anı yaşamak da çok güzeldi.”

“Çok rahatlamıştık, herkesin hoplayıp zıpladığını, sevinç çığlıkları atıp bağırdığını gördüğüm anı hiç unutmayacağım. Çok özel bir geceydi.”

Bir sonraki bölüm...

Sıra geldi mühim sorulara.

Liverpool bundan sonra ne yapacak? Klopp hala gelişebileceklerini söylüyor; fakat daha ne kadar ilerleyecekler? Bu başarının devam etmesini nasıl sağlayacaklar?

“Öngörülemezlik. Cevap bu. Rakiplerin bize karşı çıkardığı sorunlara daha fazla çözüm üreterek devamlılığı sağlayacağız. İki yıl öncesine bakarsanız; neleri geliştirmek istemiştik? Duran top sorunlarını. İkinci olarak taç atışları. Bu iki konuyu; pozisyon yaratmak ve rakibin pozisyon yaratmasını önlemek açısından oyunun önemli bir parçası olarak görüyorduk. Biz de bu konuları geliştirdik.”

“Üçüncüsü de Alisson ve beklerden başlayarak geriden oyun kurma sorunu vardı. Topu istediğimiz yere, organize ama öngörülemez bir şekilde getirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin bizi durduramayacağı bir oyun şekli bulmamız lazımdı. Dördüncü olarak ise pres yapmak vardı. Rakip yarı alanda daha fazla kalmak, kontra atakları daha iyi durdurmak istiyorduk. Bu noktalarda büyük ilerlemeler katettik.”

“Tüm bunlardan sonra neyi geliştirebiliriz? Bunu size söyleyemem; ancak biz bu noktaları belirledik.”

Curtis Jones, Neco Williams ve Harvey Elliott gibi genç oyuncuların varlığı bu gelişme sürecine yardımcı olacak gibi gözüküyor. Bu üçlüden bahsedince Lijnders’ın gözleri ışıldıyor:

“Geleceğimiz gerçekten çok parlak. Üç pozisyonda bizi daha iyi yerlere taşıyabilecek oyuncularımız var. Duymasınlar ama onlarda bir şey var. Liverpoollu kanı taşıyorlar. Bizim için aşmayacakları engel yok. Kendilerinden daha tecrübeli oyuncuların denemekten çekindiği şeyleri yapmaya çalışırlar. Bu, oyuna renk katan bir şey.”

“Herkes Curtis’i son dönemde izlemeye başladı ama biz onunla dört yıldır meşgulüz. Neco kanatta çok yaratıcı. Harvey üçüncü bölgede ışıldıyor ve büyük sorumluluk sahibi. Curtis ise bire birde risk alıp yıldız futbolcular gibi son pasını bırakıyor.”

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Kapanışı şu notla yapabiliriz: Geçmişte yapılanlara ve şimdi elde edilen zafere şapka çıkartılır; geleceğe bakıp neler getireceği beklenebilir.

Lijnders’a göre de Liverpool’un yeni hedefi bu: Daha çok anı yaratmak.

Kim ne derse desin; Liverpool, zirvede kalıcı gibi.