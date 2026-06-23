Brezilya milli takımı, sakatlığı bulunan Raphinha hariç tüm oyuncularıyla birlikte bugün Salı günü antrenman yaptı. Takım, 2026 Dünya Kupası 3. Grup’un üçüncü turunda Perşembe günü şafak vakti İskoçya ile oynayacağı maç için Miami’ye hareket etmeden önce antrenmanını gerçekleştirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, fiziksel durumunu izlemek amacıyla dün Pazartesi günü ayrı antrenman yapan as kaleci Alisson Becker, bugün Salı günü Moristown'daki (New Jersey, ABD) Columbia Park'ta düzenlenen antrenmana geri döndü ve normal şekilde çalıştı.

Brezilya milli takım oyuncuları, son günlerdekinden farklı hava koşulları altında Salı günü antrenman yaptı; sıcaklık 30 derecenin üzerindeyken 20 derecenin altına düştü.

İspanyol haber ajansı EFE’nin aktardığına göre, Neymar, Gabriel Martinelli ve Bruno Guimarães gibi bazı oyuncular sıcaklığın düşmesine şaşırdı ve sahaya çıkmadan önce kollarını ve ellerini birbirine sürttü.

Basın mensuplarına açık tutulan 15 dakikalık antrenman sırasında, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımı, sahada bulunan 22 oyuncuyla ısınma egzersizleri ve rondo çalışması yaptı.

Rafinha, sağ diz arkasındaki sakatlıktan dolayı tek eksik oyuncuydu ve İskoçya maçında kesinlikle forma giyemeyecek.

İspanyol haber ajansı EFE’ye konuşan yakın bir kaynağa göre, Barcelona’nın kanat oyuncusunun ancak olası bir son 16 turu maçında forma giyebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, bir ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan baldır sakatlığından yeni dönen Neymar’ın Danilo ile çarpıştığı görüldü; bu olay, takım arkadaşlarının alkışlamasına neden oldu.

Brezilya milli takımı, üçüncü turda Grup 3'ün liderliğini korumayı hedefliyor. Şu anda 4 puana sahip olan Brezilya, üçüncü turda Haiti ile karşılaşacak olan ikinci sıradaki Fas'ın sadece gol farkıyla gerisinde bulunuyor.



