Alisson: Küçük detaylar, şampiyonluğumuzu gölgeleyemez

Brezilyalı kaleci Alisson, Liverpool'un Manchester City'ye ait rekoru kıramamasının, şampiyonluğu gölgeleyemeyeceğini söyledi.

kalecisi Alisson, 'nin 100 puanlık rekorunun kendileri için hiçbir zaman bir hedef olmadığını belirtti.

Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, kalan iki maçını da kazanması durumunda sezonu 99 puanla bitirecek ve Manchester City'nin rekorunu egale etmiş olacak.

Brezilyalı kaleci, beIN Sports'a verdiği demeçte bu rekorun takım için asla bir amaç olmadığını söylerken, "Dürüst olmak gerekirse bu puan rekoru hiçbir zaman hedefimizde yoktu. Ancak rekor kırabilme durumu oluştuğunda bunu düşünmeye de başlıyorsunuz. Rekoru kıramadık ve bu bizim için hiç sorun değil. Ana hedefimiz şampiyonluktu ve bunu başardık. Küçük detaylar, şampiyonluğumuzu gölgeleyemez" şeklinde konuştu.

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Liverpool, Premier Lig'in 37. haftasında 22 Temmuz Çarşamba günü 'yi konuk edecek.