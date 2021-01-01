Alisson Becker kalesini terk etti 90+5'te Liverpool'a zaferi getiren golü attı

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, deplasmanda West Bromwich Albion'ı mağlup ederken karşılaşmaya kaleci Alisson Becker damga vurdu.

İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı olarak gösterilen Liverpool deplasmanda West Bromwich Albion'a konuk oldu.

Ev sahibi ekipte, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Mbaye Diagne karşılaşmaya kulübede başlarken Okay Yokuşlu ise ilk 11'de yer aldı.

Mücadelenin 15. dakikasında West Bromwich Albion'dan Hal Robson Kanu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Liverpool, 33. dakikada Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın attığı golle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Alisson'dan tarihe geçen gol

1-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi potasının gerisinde kalan Liverpool, ikinci gol için her yolu denedi. West Bromwich Albion savunmasını bir türlü aşamayan Kırmızılar, 90+5. dakikada bir korner kazandı.

Bu pozisyonda kalesini terk ederek rakip ceza sahasına gelen Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Trent Alexander Arnold'ın kullandığı kornerde yükselerek kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.

Liverpool bu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu skorun ardından puanını 63'e yükselten Liverpool, 64 puanla dördüncü sırada yer alan Chelsea'nin bir puan gerisinde beşinci sırada yer aldı.

26 puanda kalan ve daha önce ligden düşmesi kesinleşen West Bromwich Albion ise 19. sırada bulunuyor.

Liverpool, Premier Lig'de gelecek maç deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Son hafta ise sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.