Alisson Becker anlaşmaya vardı ve sekiz yılın ardından Liverpool'dan ayrılacak gibi görünüyor

Her şey, Alisson Becker'in bu sezonun ardından Liverpool'dan ayrılacağına işaret ediyor. Transferpiyasası uzmanı Matteo Moretto Çarşamba günü, Brezilyalı kalecinin Juventus ile sözlü bir anlaşmaya vardığını ve burada teknik direktör Luciano Spalletti ile yeniden bir araya geleceğini yazdı.

Juventus'un Alisson'a olan ilgisi kesinlikle yeni değil. La Gazzetta dello Sport, Şubat ayında Bianconeri'nin Liverpool efsanesini kadrosuna katmak istediğini bildirmişti.

Juventus bu konuyu takip etti ve Alisson'u Torino'daki projeye ikna etmeyi başardı. Diğer İtalyan kaynaklar, Spalletti'nin varlığının Alisson'un kararında belirleyici bir rol oynadığını yazıyor.

Alisson, AS Roma'da birlikte geçirdikleri zamanlardan dolayı Spalletti'yi iyi tanıyor. Alisson, İtalyan teknik adamın yönetiminde dünyanın en iyi kalecilerinden biri haline geldi ve 2018 ortasında 70 milyon euroya Liverpool'a satıldı.

33 yaşındaki Alisson'un Liverpool ile 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var ve kulübün önümüzdeki günlerde Juventus ile görüşmesi bekleniyor. Alisson, Anfield'da bir dönemin sonu geldiği için kulüpten ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor.

Mohamed Salah ve Andrew Robertson, müzik şehrinden kesin olarak ayrılacak. Bir başka tecrübeli oyuncu olan Virgil van Dijk'ın da 2027 ortasına kadar sözleşmesi var ve en azından sözleşmesini uzatmayacak gibi görünüyor. Ayrıca Federico Chiesa, Harvey Elliott, Alexis Mac Allister, Joe Gomez ve Curtis Jones'un da ayrılıkla adı geçiyor.

Juventus'ta Michele Di Gregorio'dan tam olarak emin olunmuyor ve Alisson'un transferi gerçekleşirse, Di Gregorio'nun ilk 11'deki yeri ciddi şekilde tehlikeye girecek. Liverpool'un Alisson için ne istediği ise şimdilik belirsiz.

Alisson, Liverpool'a geldiğinden beri takımın tartışmasız bir numaralı kalecisiydi. Şu anda sakat olan kaleci, The Reds ile iki lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.