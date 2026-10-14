Öbür gün, cuma günü, FC Bayern'in son galibiyetinin üzerinden tam dört hafta geçmiş olacak. Münih ekibinin çoktan tarihi boyutlarda bir krize girmemiş olmasının tek nedeni, uzayan millî maç arası yüzünden bu sürede yalnızca iki resmî maça çıkmış olması. FC Augsburg deplasmanında 2-2, şimdi de Viking Stavanger deplasmanında 3-3.

Bu iki puan kaybını hayli kaygı verici kılan ise bir yandan kâğıt üzerinde çok daha zayıf iki takıma karşı yaşanmaları, diğer yandan da benzer nedenlerden kaynaklanmaları.

Özetle FC Bayern şu anda FC Bayern'e, daha doğrusu kendi aptallığına ve yetersizliklerine takılıyor. Stavanger'de hayal kırıklığını dile getiren sportif direktör Max Eberl, "Augsburg maçından sonra olduğu gibi yine buradayım ve aslında yine aynı şeyi yaptık. Maçın gidişatı neredeyse aynıydı" dedi. Üstelik bununla da kalmadı: "Bugün Augsburg karşısındakinden daha fazla hata yaptık." Şimdi ayrıntılara geçelim.

FC Bayern: Erken yenilen goller ve ağır sonuçlar doğuran top kayıpları

Münih ekibi iki maçta da çok erken bir gol yedi. Augsburg karşısında sekizinci saniyede Bundesliga tarihinin en hızlı golünü, Stavanger karşısında ise 72. saniyede ilk golü kalesinde gördü. Her iki gole de bireysel hatalar yol açtı. Augsburg'da kaleci Manuel Neuer ağır sonuçlar doğuran bir top kaybı yaptı. Stavanger'de ise Min-Jae Kim gereksiz yere gole yol açan korneri yaptırdı. Teknik direktör Vincent Kompany, takımının sürekli pasla çözüm bulmaya çalışırken sergilediği "aşırı özgüvenden" yakındı.

Augsburg ve Stavanger karşısında yenilen ikinci gollerin ikisi de rakibin, Münih savunmasının uyumsuz yerleşimi arasından attığı derinlemesine pasların ardından geldi. Viking kaptanı Zlatko Tripic, maç öncesi basın toplantısında neredeyse olacakları önceden görmüşçesine, "İleriye çok oyuncu gönderdiklerinde boşluklar açılıyor" demişti. Ancak Münih ekibinin Stavanger'deki hataları sahayla sınırlı kalmadı.

Harry Kane'in iki golü ve Luis Diaz'ın skoru 3-2'ye getiren golü sayesinde FC Bayern geri dönmüştü; ta ki Michael Olise kontrolünü kaybedene kadar. Taktik faul nedeniyle sarı kart. Ardından topu rakibinin yüzüne fırlattığı için bir sarı kart daha. Sarı-kırmızı kart. Kompany'nin ifadesiyle "aşırı aptalca" bir hareketti. Bir kişi eksik oynarken son dakikalarda yenilen ve skoru 3-3'e getiren gol ise Joshua Kimmich'in önlenebilir bir top kaybından doğdu.

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FC Bayern: Sarsılan takım omurgası ve gündemdeki hakemler

Bu da FC Bayern'in bir başka sorununu gündeme getiriyor: takımın omurgasındaki sarsıntı. Birkaç kilit oyuncu şu sıralar bireysel açıdan zor dönemlerden geçiyor. Kaptan Manuel Neuer, Augsburg karşısındaki hatasının ardından Münih ekibinin kalesinde olası bir erken görev değişimine ilişkin tartışmalara katlanmak zorunda. Üstelik yine sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İkinci kaptan Kimmich'in takımdaki yeri, Almanya Millî Takımı'nda kendisi açısından talihsiz geçen millî maç arasından bu yana sorgulanıyor. Orta sahadaki partneri Aleksandar Pavlovic bu tartışmaları "gereksiz" buluyor ama yine de tartışmalar sürüyor.

Jonathan Tah, Stavanger'de çok kötü bir ilk yarı geçirdikten sonra devre arasında oyundan alındı. Luis Diaz, özel izninin ardından da gergin görünüyor. Bir zamanlar yaydığı olumlu enerjiden şu sıralar pek eser yok; ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan üç golü de buna eklendi. Yine de Stavanger'de attığı geçerli gol belki şimdi gidişatı tersine çevirir. Olise ise profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartı ve muhtemelen bugüne kadarki en akıl almaz hareketini geride bırakmaya çalışacak. Özellikle üzücü olan, gelecek hafta geçen yılın finalisti FC Arsenal'e karşı oynanacak önemli maçı kesin olarak cezası nedeniyle kaçıracak olması.

Norveç'te FC Bayern'den kimse Olise'nin tamamen haklı kırmızı kartına itiraz etmedi. Ancak Münih ekibi, Augsburg'da olduğu gibi Stavanger'de de hakemi eleştirmekle meşguldü. Kompany'nin kabul ettiği üzere bu, bir yandan maç sırasında yaşandı: "Belki de bu durumda bize yardımcı olmayan şeylerle, örneğin hakemle fazla ilgilendik." Ancak özellikle maç sonrasındaki değerlendirmelerde öne çıktı.

Augsburg'da bunun nedeni, Diaz'ın ilk golünün muhtemelen haksız yere geçerli sayılmamasıydı. Stavanger'de ise mesele, geçmişte aldığı ceza nedeniyle zaten kuşkuyla bakılan Bulgar hakem Georgi Kabakov'un genel tutumuydu. Eleştiriler her iki durumda da içerik bakımından büyük ölçüde yerindeydi. Ancak FC Bayern gibi bir takımın, Augsburg veya Stavanger düzeyindeki rakipler karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından hakemin performansını gündeme taşımak yerine kendi eksiklerine bakması gerekir.

FC Bayern'i şimdi neler bekliyor?

Kompany'nin 2024 yazında göreve gelmesinden bu yana FC Bayern, üst üste en az iki resmî maçta galibiyet alamama durumunu daha önce dört kez yaşadı. Bunların üçü ilk sezonunda, biri de bu ilkbaharda gerçekleşti. Münih ekibi o dönemde Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yarı final maçı (4-5 ve 1-1) arasında, Bundesliga'da sonucun zaten belli olduğu 1. FC Heidenheim maçıyla berabere kalmıştı.

Önceki sezonun başlangıcında ise FC Bayern kusursuz bir performans sergilemişti. Şimdi dokuz maçın ardından üç puan kaybı yaşanmışken Münih ekibi o dönemde tüm kulvarlarda üst üste 16 galibiyetle Avrupa'nın en büyük beş ligindeki kulüpler arasında tarihin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Bu süreçte Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu FC Chelsea ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain karşısında etkileyici galibiyetler almıştı. İlk puan kaybı ancak kasım ortasında Union Berlin ile berabere kalınmasıyla gelmişti.

Şimdi ise iki maçlık galibiyet hasretinin ardından FC Bayern'i üst üste üç zorlu görev bekliyor: Bundesliga'da yeniden güçlenmiş görünen RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve ardından yine Bundesliga'da lider SC Freiburg. Bu düşüşün gerçek bir krize dönüşme tehlikesi en azından mevcut.

Yine de umut veren bir nokta var: fırsatları değerlendirmede zaman zaman yaşadığı sorunlara rağmen FC Bayern şu anda gol sıkıntısı çekmiyor. Bunda en büyük pay, Augsburg ve Stavanger karşısında atılan beş golün tamamında katkısı bulunan Harry Kane'e ait.