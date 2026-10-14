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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Alışılmışın dışında bir geri dönüş: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir mucize rakama imza attı

Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Liverpool
İtalya
İspanya
İngiltere

Real Madrid, Liverpool'un önüne geçti

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi ve benzeri görülmemiş bir geri dönüş gerçekleştirdi; Roma karşısında 3-1 geride olduğu maçı, son dakikalarda sergilediği olağanüstü bir ayağa kalkışla 4-3 kazandı.

Real Madrid, 82:04'te Carlos Espí, 84:40'ta Endrick ve 89:47'de Antonio Rüdiger ile üst üste üç gol kaydetmeyi başardı ve iki gollük geriliğini bir gollük öne geçişe çevirdi.

"MisterChip"in yayınladığı istatistiğe göre, Kraliyet ekibi bu geri dönüşü tamamlamak için yalnızca 7 dakika 43 saniyeye ihtiyaç duydu ve Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda bir takımın gerçekleştirdiği en hızlı remontadayı kaydetti.

Böylece Real Madrid, daha önce Liverpool'a ait olan rekoru de kırdı. İngiliz ekibi, 3 Mayıs 2022'de Villarreal ile oynadığı karşılaşmada geriye düştüğü maçı çevirmek için 12 dakika 48 saniyeye ihtiyaç duymuştu.

Real Madrid, kaybetmeye doğru gittiği izlenimi veren bir karşılaşmayı kritik anlarda heyecanlı bir zafere dönüştürerek Avrupa siciline yeni bir tarihi başarı ekledi ve iki hafta sonunda puanını tam olarak korudu.

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