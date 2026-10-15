Antonio Rüdiger'in Roma karşısında son dakikalarda attığı gol, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho açısından özel bir önem taşıyor; zira hayali bir geri dönüşün ardından gelen tarihi bir zaferi taçlandırmasının yanı sıra bu gol, Madrid ekibinin Portekizli teknik adamın yönetiminde 500 gol barajına ulaşmasını sağladı.

Real Madrid, Olimpico Stadı'nda 82. dakikaya kadar 3-1 geride bulunuyordu. Ardından dengeyi tersine çevirerek üst üste 3 gol kaydetti ve 4-3 kazandı. Bu çılgın geri dönüş, dün Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında yaşandı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre bu başarı, Real Madrid'in gol yeteneğini ön plana çıkarırken yeni bir meydan okumanın da kapısını açıyor: Mevcut istatistiklerine rağmen gelişmek için büyük bir alana sahip olan hücum hattını geliştirmeye devam etmek.

Portekizli teknik adam, defansif bir teknik direktör olduğuna dair yaygın kanıya rağmen, Real Madrid ile çıktığı 188. maçında maç başına 2,66 gol ortalamasıyla 500 gole ulaştı.

Bu rakam, en az 50 maçta görev yapan kulüp teknik direktörleri arasındaki en iyi ortalama olup takımının hücum gücünü yansıtan bir istatistik.

Gollerin dağılımı da teknik direktörlük kariyerine dair çarpıcı bir tablo sunuyor: Real Madrid, La Liga'da 122 maçta 345 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 92 gol, Kral Kupası'nda 24 maçta 55 gol ve İspanya Süper Kupası'nda dört maçta sekiz gol kaydetti.

Mourinho'nun Real Madrid ile aldığı en büyük galibiyet ise 2010-2011 sezonu Kral Kupası'nda Levante karşısında elde edilen 8-0'lık sonuç oldu.

Bu sezonun rakamları da aynı çizgiyi koruyor; maç başına 2,5 gol ortalaması Mourinho'yu memnun eden, ancak beklentilerini tam olarak karşılamayan bir sayı. Portekizli teknik adam için 500 gole ulaşmak, Madrid ekibinin hücum performansının bir tescili ve daha fazla gelişim için bir başlangıç noktası niteliğinde.

Mourinho'nun hedefi, daha çeşitli hücum seçeneklerine sahip bir takım kurmak olmayı sürdürüyor. Real Madrid topa sahip olarak hücum kurabiliyor, forvetlerinin derinliğini ve hızını kullanmak için hücum geçişlerini hızlandırabiliyor ve duran toplardaki tehlikesini koruyabiliyor. Bütün bunları savunma dengesinden ödün vermeden yapmak ise onun anlayışının sürdürülebilmesi için temel bir şart.

Dolayısıyla Mourinho'nun bir sonraki adımı, bu kapasiteyi daha çeşitli, daha net ve engellenmesi daha zor bir takıma dönüştürmek. İstatistiğin Mourinho adına kısa süreli de olsa bir kutlamayı hak ettiği doğru; ancak Portekizli teknik adam çoktan geleceğe bakıyor.



